IT-TRØBBEL: Lufthansas datasystemer er onsdag formiddag nede. Årsaken til feilen er foreløpig uklar.

Lufthansas datasystemer er nede

Flyginger over hele verden skal være berørt av IT-problemet, ifølge den tyske avisen Bild.

Flyselskapet Lufthansas bekrefter overfor den tyske avisen Bild at datasystemene deres er nede.

Det skal ifølge Bild dreie seg om systemene for innsjekking og boarding. Avisen skriver at bilder og videoer viser kaoset som har oppstått på flyplasser i Tyskland. Lufthansa jobber med å forstå omfanget av datafeilen, men ifølge Bild er selskapets flyginger over hele verden berørt.







Bild skriver at årsaken til at systemene er nede foreløpig ikke er kjent.

Er du rammet? Ta kontakt med VG her.

På Twitter melder selskapet at de er rammet av et IT-brudd.

– Dette forårsaker flyforsinkelser og kanselleringer. Vi beklager ulempene dette påfører våre passasjerer, står det videre.

Et ukjent antall flygninger er kansellert eller utsatt, skriver Focus.

Tidligere mandag bekreftet pressekontakt i Lufthansa Anya Windenstien til VG at de opplevde problemer med IT-systemene, men kunne ikke på daværende tidspunkt si noe om omfanget.

– Vi hørte akkurat om det. Vi har ingen detaljer om hvor mange flygninger som vil påvirkes av det, sier hun.

Tirsdag ble SAS utsatt for et cyberangrep. Flere SAS-kunder opplevde tirsdag å bli logget inn på andres profiler og få tilgang til andre brukeres bonuspoeng, flyginger og persondata

Saken oppdateres!