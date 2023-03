VIL HA FLERE KJØNNSPOENG: NTNU vil nå innføre kjønnspoeng for åtte nye studier. I tillegg vil de videreføre det for de 32 studiene som allerede har det.

NTNU vil ha kjønnspoeng ved åtte nye studier

Universitetet vil innføre kjønnspoeng for kvinner ved syv nye studier og for menn ved ett nytt studie fra og med høsten 2024.

Det kommer frem av en søknad til Kunnskapsdepartementet, som må godkjenne at NTNU kan gi kjønnspoeng ved opptak til nye studier melder Khrono.

Listen over hvilke nye studier NTNU vil ha kjønnspoeng på ser du i bunn av denne saken.

De vil også forlenge ordningen med kjønnspoeng for de 32 studiene som allerede har det. Universitetet viser ifølge Khrono til at det å bruke kjønnspoeng funker for å bedre balansen mellom kjønnene på en utdanning.

Dette er kjønnspoeng

Kjønnspoeng vil si at man får ekstra poeng når man søker seg inn til en utdanning, og dermed en høyere poengsum totalt i opptaket. Målet med ordningen er å rekruttere flere av et kjønn til en utdanning.

Kjønnspoeng finnes kun ved noen få studier i Norge, og det er vanligst at det gis kvinner. Det gis også kjønnspoeng til menn ved enkelte studier.

I tillegg til kjønnspoeng og alderspoeng, kan man få flere tilleggspoeng når poengsummen, der karakterer utgjør størsteparten, skal regnes ut. Eksempler på det er militærpoeng, siviltjenestepoeng, folkehøgskolepoeng og fagskolepoeng – blant annet.

Her vil NTNU innføre kjønnspoeng

For kvinner:

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (5-årig integrert master)

Automatisering og intelligente systemer (3-årig ingeniør)

Elektrifisering og digitalisering (3-årig ingeniør)

Logistikk (3-årig ingeniør)

Mekanikk og produktdesign (3-årig ingeniør)

Fysikk (bachelor)

For menn:

Bioingeniørfag (bachelor)

