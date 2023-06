Tina Stiegler, bilde tatt i 2021.

Trettebergstuens venninne: Tok opp vennskapet

Anette Trettebergstuen foreslo venninnen Tina Stiegler til styreverv. Hun hadde inntrykk av at habilitetsspørsmål var avklart, skriver Stiegler på Facebook.

– I første telefonsamtale med headhunter tok jeg opp jeg mitt vennskap med kulturministeren, slik at dette kunne avklares tidlig, skriver Tina Stiegler i en Facebook-status.

– Jeg var kort tid etter i ett møte med representanter fra departementet om det mulige vervet. Jeg gikk ut fra at møtet kom i stand på bakgrunn av at habilitetsspørsmål var avklart, skriver hun videre og fortsetter:







– Min relasjon til statsråden var et tema også i dette møtet. Jeg oppfatter at jeg var tydelig på at habilitetsspørsmål må juristene i departementet avklare.

Anette Trettebergstuen (Ap) ga fredag beskjed om at hun vil gå av som kulturminister. Årsaken er at hun har utnevnt og foreslått nære venner til verv.

Tina Stiegler er en nær venn av Trettebergstuen. Kulturministeren nevnte Stieglers navn allerede i den innledende habilitetssamtalen med departementsråden like etter at hun tiltrådte i oktober 2014.

«Trettebergstuen er fadder til Stieglers barn. Trettebergstuen er inhabil overfor Stiegler, og har aldri vært i tvil om den vurderingen», skriver departementet på sine nettsider.

Likevel foreslo hun Stiegler til styreverv ved Den Nationale Scene i Bergen våren 2023. Hun ble ikke utnevnt.