Dette synet ble familien Kristoffersen møtt av da de ankom Apollos Ninos Grand Beach Hotel i Hellas mandag.

Skrekksyn på ferie: − Det er litt mer enn tiss på doringen

Skitne rom, tomme basseng og to uåpnede restauranter, var bare noe av det som møtte gjestene på Apollos Ninos Grand Beach Hotel i Hellas. Apollo legger seg flat.

For første gang på fire år var familien Kristoffersen fra Vestby klare for å reise på en ordentlig sydenferie. Turen var betalt, og familien hadde bestilt fly og hotell gjennom Apollos hjemmesider. Alt til den nette sum av 80 000 kroner.

Familien, som består av Christine, ektemann Tor-Inge og barna Julia og Isak Kristoffersen var imidlertid ikke forberedt på synet som møtte dem da de ankom hotellet:

– Det er litt mer enn tiss på doringen, sier Christine.

Fire stjerners hotell

Det som gjennom annonsen virket som et flott og ettertraktet fire stjerners hotell, viste seg nemlig å være noe helt annet.

– Vi fikk inntrykk av at det skulle være store, fine anlegg rundt hotellet. Når ikke det er ferdig engang, er det bare kjempeekkelt, sier Christine.

Dette er et av flere bilder som lå ute av hotellet i Apollo-annonsen.

Hotellet de hadde booket var nemlig et gammelt hotell, som nylig hadde blitt totalrenovert. En jobb som ikke var ferdig da gjestene ankom.

Hun forteller om skitne rom, mangel på annonserte solsenger, samt lite informasjon fra Apollo.

VG har også vært i kontakt med en annen gjest, som har sendt lignende bilder.

– Alle gjestene var i harnisk, sier Christine.

I Apollos annonse står det også at hotellet har to à la carte-restauranter, tennisbane, lekeplass, treningssenter og svømmeskole.

– Ikke engang bassengene var fullt opp med vann da vi kom, sier Christine og legger til:

– Vi har spurt Apollo om å flytte til et annet hotell. De sier de jobber på spreng, men at det er fullt overalt. Derfor de har ikke noe annet å tilby.

Familien Kristoffersen på Gardermoen like før avreise til Hellas.

Har sendt inn klage

Familien Kristoffersen har tatt saken i egne hender, og sendt inn en formell klage til Apollo.

VG har fått tilsendt klagen. Der skriver Christine blant annet:

Jeg har allerede ringt telefonen deres her i Kanali og sagt fra at jeg vil ha tilbake pengene vi har betalt for turen. Jeg har også snakket med en dansk Apollo-guide som kom til hotellet nå i kveld. Hun sier Apollo sentralt jobber for å finne en løsning. Dere er nødt til å ha visst om dette på forhånd. Dette er å lure kunder. Helt uakseptabelt. Vi har reist i mange år og har aldri opplevd noe lignende.

Apollo legger seg flat

VG har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera.

– Dette er ikke noe gøy. Ninos Grand Beach Hotel er et hotell vi har satset på og lagt mye i. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å legge oss flate, sier hun.

Rivera forteller at mye av problemet skyldes en kommunikasjonssvikt mellom hotellpersonalet og Apollo om status på hotellet.

– Dessverre ble ikke alle gitte frister holdt. Vi fant også ut i dag at en SMS vi prøvde å sende til gjestene aldri har kommet gjennom. Vi kan derfor ikke gjøre annet enn å beklage.

Mannskap jobber nå fortløpende med å få alt av fasiliteter opp.

– Vi har nå hatt en grundig gjennomgang med personale for å sikre at det ikke skjer igjen. Vi må ta fullt ansvar. Alle som har blitt berørt vil bli kompensert, sier Rivera.

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera.

