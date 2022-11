FUNNET DØD: Savnede Tove (21) er funnet død etter at hun forsvant for to og en halv uke siden.

Savnede Tove (21) er funnet død i Sverige

Etter to og en halv uke med intens etterforskning fant politiet kvinnen død i et skogholt litt utenfor Vetlanda onsdag.

Den svenske 21-åringen har vært sporløst forsvunnet siden natt til 16. oktober, der hun sist ble sett på utestedet «Nöjet» i Vetlanda.

Politiet bekrefter nå at den døde personen de fant i et skogsområde øst for Vetlanda tidligere onsdag, er den savnede 21-åringen.

Det sier Richard Findal, sjef for alvorlig kriminalitet i Jönköping politidistrikt på en pressekonferanse onsdag kveld.

Politisjef Jonas Lindell i Höglandet sier at dødsårsaken ikke er fastslått, men de venter på obduksjonsrapporten.

Omfattende søk

Tove har vært savnet i to og en halv uke.

Både redningstjenesten, politiet, det svenske heimevernet og over 2000 frivillige har bidratt i søket. Etter at det omfattende søket ble avsluttet, drev politiet med mer målrettede søk basert på hva etterforskningen ledet dem til.

Det var i et slikt søk kvinnen ble funnet tidligere onsdag.

To kvinner siktet i saken

To kvinner i 20-årene sitter varetektsfengslet, siktet for frihetsberøvelse. De nekter begge for å ha gjort noe kriminelt.

– De er ikke avhørt etter funnet vi har gjort i dag. Ingen andre er mistenkt per nå, sier Lindell.

Han sier samtidig at politiet nå skal fortsette med en intensiv etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.