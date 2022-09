Byrådsleder Raymond Johansen, her på en markering mot Russlands krig i Ukraina, varsler krisetider i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

Raymond Johansen ber folk i Oslo være forberedt på krisetider

Byrådet i Oslo legger fram det de omtaler som et krisebudsjett til uka. Byrådslederen ber folk være klare for krisetider.

NTB

Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det sier Raymond Johansen i et intervju med Aftenposten , gjort på byrådslederens kontor der lyset nå er slukket for å spare strøm. Han bruker et begrep fra etterkrigstida, dyrtid, om situasjonen med galopperende priser.

– Vi er på full fart inn i en dyrtid, med høyere strømpriser, med økte matvarepriser og pumpepriser. Situasjonen ble snudd om på veldig kort tid, sier Johansen.

Oppvarming og skolemat

Spesielt strømprisene koster kommunen dyrt og gir mindre penger å rutte med.

– Vi er ikke forberedt. Det politiske ordskiftet fører til at vi også er mindre forberedt, mener jeg. Det er totalt manglende kriseforståelse, sier han.

Johansen sier at det å be staten bidra med mer penger, blir som å pisse i buksa for å holde seg varm. Han varsler at det kan bli aktuelt å skru ned temperaturen i offentlige bygg eller gjøre andre tiltak.

I budsjettet blir det prioritert hardt, og det vil blant annet merkes ved at byrådet ikke leverer på skolemat som de hadde planer om, sier Johansen.

Skal spare strøm

Også Stortingspresident Masud Gharahkhani har bedt Stortingets administrasjon om å legge frem aktuelle tiltak for å spare strøm ved deres eiendommer og bygg.

Flere land har innført håndfaste krav til blant annet senket temperatur og mindre belysning av offentlige bygg, men så langt er ikke dette tilfelle i Norge.

Derimot har regjeringen innført strømstøtte til både private husholdninger og bedrifter for å håndtere de rekordhøye strømkostnadene.