PÅGREPET: PST mener mannen ikke er en brasiliansk forsker, men russisk spion.

Mistenkt russisk spion: Tok mastergrad på anerkjent universitet i Canada

Den mistenkte spionen tok en mastergrad i strategiske studier og engasjerte seg i lokalpolitikken i Canada.

Den brasilianske forskeren, som er pågrepet og mistenkt for å være russisk spion, studerte ved University of Calgary, sør i delstaten Alberta.

På studiets kontoer i sosiale medier, fremgår det at flere tidligere studenter er blitt ansatt i Forsvarsdepartementet i Canada.

«På nåværende tidspunkt, kan Universitetet i Calgary bekrefte at [navn på mistenkte] fikk tildelt en mastergrad i strategiske studier høsten 2018», skriver en talsperson for universitetet i en e-post til VG.

Talspersonen opplyser at studentene ved studiet ikke har tilgang til annen informasjon enn andre studenter. Foreleserne er ikke militærpersonell.

Universitetet vil ikke kommentere anklagene mot ham og henviser til den føderale regjeringen og immigrasjonsmyndigheter.

VG kjenner også til at han i september 2015 oppholdt seg i Ottawa, som ligger over 3000 kilometer øst for universitetet, og engasjert seg som frivillig i lokalpolitikken.

Tok selv kontakt for Norge-jobb

Mannen skal ha kommet til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021 og forsket blant annet på hybride trusler.

Den mistenkte spionen selv benekter anklagene, sier hans forsvarer Thomas Hansen. Han sier at mannen har redegjort for hva han gjør i Norge og er åpen om det – nemlig at han er her som gjesteforsker.

– Han sier at han er fremdeles i sjokk. Han bearbeider dette så godt han kan, men han er selvfølgelig fremdeles i sjokk over det som har skjedd, sier mannens forsvarer Thomas Hansen til VG onsdag formiddag.

Professor Gunhild Hoogensen Gjørv i sikkerhetsstudier ved UIT Norges arktiske universitet har fortalt VG at mistenkte selv tok kontakt med henne.

Mistenkte sa han ville jobbe med sikkerhet i nord. Gjørv mottok faglig dokumentasjon og ringte referanser i Canada.

– Han fikk mye ros fra de i Canada, sa Gjørv til VG tirsdag.

Frivillig i politikken

Den mistenkte russiske spionen engasjerte seg også i lokalpolitikken.

Mistenkte engasjerte seg som frivillig i valgkampen til en lokal politiker, Saun Devine, i Ottawa for partiet New Democratic Party (NDP).

Devine bekrefter til VG at han husker mistenkte fra 2015, men har ikke holdt kontakten.

Han har foreløpig ikke besvart flere spørsmål om mistenkte,

Vil ikke kommentere

VG har spurt Canadas sikkerhets- og etterretningstjeneste (CSIS) hvorvidt de har en åpen etterforskning mot den pågrepne forskeren og samarbeider med PST.

– For å opprettholde den høye integriteten i våre operasjoner, vil CSIS ikke kommentere etterforskninger, metoder eller aktiviteter. Det er viktige grenser for hva CSIS kan bekrefte eller avkrefte gitt behovet for å beskytte sensitive teknikker, metoder og kilder til etterretning, skriver talsperson Brandon Champagne i CSIS i en e-post til VG.