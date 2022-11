DRAMATISK BORTFØRING: Under bortføringen, som skjedde i januar, ble både mannen i 20-årene som ble kidnappet og hans foreldre utsatt for vold. Bildet viser Tolga sentrum.

Fire menn tiltalt etter Tolga-bortføringen

Påtalemyndigheten mener de fire mennene i samarbeid kidnappet mannen i 20-årene.

Bortføringssaken rystet det lille lokalsamfunnet i Østerdalen.

De fire mennene i 20-årene, blant dem en tidligere realitydeltager, er nå tiltalt for bortføring eller medvirkning til dette etter at en mann i 20-årene ble skutt og kidnappet fra sine foreldres hjem på Tolga i Innlandet i januar i år.

Familiens bistandsadvokat Helge Hartz har tidligere fortalt at opplevelsen har vært traumatisk for familien.

SPERRET AV: Området der kidnappingen skjedde var sperret av politiet dagen etter bortføringsnatten.

Ble skutt i baken

Ifølge tiltalen tok de seg inn i boligen ved å knuse et vindu rundt klokken 02 natt til 2. januar. De var utstyrt med revolver og kniv og var iført lue og munnbind, mener politiet.

Foreldrene til mannen skal ha blitt utsatt for vold og trusler mens de tre søkte etter kidnappingsofferet, som de fant under sengen sin.

Deretter mener politiet at de dro han frem fra under sengen, slo og sparket ham, og skjøt ham i baken, heter det i tiltalen.

Bortførte mannen til Oslo med bil og taxi

De tok ham med i en bil, som havnet i en potetåker i Stor-Elvdal. Derfra tok de taxi før de byttet bil og fortsatte ferden mot Oslo. Mannen som ble bortført dukket til slutt opp på et tog på Gardermoen rundt et døgn senere.

FLUKTBIL KJØRTE UT: Fluktbilen kjørte ut på denne potetåkeren, før de tox taxi videre til Hamar.

Tre av dem er også tiltalt for besittelse av en revolver, samt vold og trusler mot offeret og hans foreldre i forbindelse med kidnappingen.

Politiet har tidligere uttalt at gjeld var et mulig motiv for bortføringen.