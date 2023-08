FORTVILET: Terje Madsen (54) og Helga Dahlen (82)

Helga (82) ble reddet ut av campingvognen: − Jeg er fryktelig redd

BROMMA (VG) Ekstremværet «Hans» har inntatt Liodden Camping. Helga Dahlen (82) ble vekket av naboer på redningsaksjon.

Kortversjonen Ekstremværet «Hans» har rammet Liodden Camping i Sør-Norge, og forårsaket store oversvømmelser og ødeleggelser.

Campinggjestene ble advart mot mulig oversvømming fra Hallingdalselva allerede på mandag. Noen gjester forlot campingplassen, mens andre bestemte seg for å bli.

82 år gamle Helga Dahlen ble vekket av en nabo som hjalp henne til sikkerhet.

Noen campingvogner har begynt å flyte vekk grunnet vannmassene. Vis mer

– Jeg er fryktelig redd, nå. Jeg vet ikke hvordan vi skal komme oss vekk herfra, sier Helga Dahlen (82) til VG fra naboens campingvogn.

På Liodden camping ble gjester allerede mandag advart mot mulige oversvømmelser fra Hallingdalselva. Noen valgte å dra, mens andre ble igjen.

– Jeg ble vekket i halv ni tiden av en nabo som banket på døren. Da jeg åpnet den fikk jeg sjokk, sier hun.

Hun har vært fast campinggjest de siste 40 årene. Det hun våknet til tirsdag, hadde hun aldri opplevd på sine drøyt åtte tiår.

– Jeg syns det er så forferdelig å tenke på. Jeg gråter veldig mye i dag – jeg gjør det, sier hun.

«Hans» har allerede sørget for store ødeleggelser, flere steder i Sør-Norge. En rekke veier er stengt på grunn av oversvømmelser, og det er utstedt rødt farevarsel for nedbør, jordskred- og flomfare.

VENTER: Terje og Helga har brukt morgenen på å berge eiendeler og lagre dem i campingvogna.

– Vannet stiger utrolig fort

Dahlen sier at hun våknet i totiden, natt til tirsdag. Hun tok en titt ute, men så ikke vannet på grunn av mørket.

– Da naboen banket på døren i dag tidlig åpnet jeg kledd slik som man pleier å være når man nettopp har våknet, sier 82-åringen som er på ferie fra Bergen.

På grunn av en bilulykke i 2017, bruker hun rullator for å gå.

– Jeg hadde bare sko på meg, og måtte brette buksen opp til kneet. Så tok Terje med seg stolen min og hjalp meg opp til campingvognen hans, sier hun.

Det er campingvognen til Terje Madsen (54) som nå har blitt tilholdssted for de to. Det var også han som hentet rullatoren til Dahlen tirsdag formiddag.

– Vannet stiger utrolig fort. Da vi begynte å berge ting fra vognen til Helga rakk vannet meg til kneet. Da vi var ferdig halvannen time senere, rakk det meg til hofta, sier han.

Campingvogner flyter vekk

De forteller at brannvesenet var innom på tirsdag, for å telle hvor evakuerte og hvor mange som ble igjen. Selv, bestemte de seg for å bli.

– Jeg ville ikke bo alene på hotell. Da virket det bedre å være med kameraten min her i vognen hans, forklarer Dahlen.

Da VG ankommer Liodden Camping, var veien inn oversvømt, og vi måtte bruke vadere for å gå inn på plassen.

– Hva gjør dere hvis vannet fortsetter å stige nå da?

– Det vet jeg ikke. Jeg har snakket med sønnen min, han har også grått mye på telefonen. Veien er stengt, så han kommer seg ikke ned hit, sier Dahlen fortvilet.

Planen var opprinnelig å bli værende på campingplassen til slutten av august. Til helgen hadde vennegjengen planlagt en trekkspillkveld.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli noe av nå, sier Dahlen.

– Det kan jo hende, vannet kommer jo til å synke igjen, svarer Madsen.

OVERSVØMT: Vannet stiger fortsatt fra Hallingdalselva.

Klokken 15.40 snakker VG med Madsen på telefon. Da forteller han at campingvognene nederst på plassen har begynt å flyte vekk.

– Det er ikke bra dette her. Hvordan skal dette ende, sier han.

