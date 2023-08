OVERSVØMT: Ekstremværet har gått hardt utover åkeren til Natalija Loginova.

Aldri opplevd lignende: − Alt er helt ødelagt

ØSTRE TOTEN (VG) Ekstremværet «Hans» har for alvor kommet til Lena tirsdag ettermiddag. Natalija ser seg nødt til å sende barna vekk fra huset.

Kortversjonen Ekstremværet «Hans» har resultert i omfattende skader og oversvømmelser i hjem i Lena, Østre Toten.

Natalija Loginova har bodd på samme sted i 15 år, men aldri opplevd lignende ekstremvær.

Hun har besluttet å sende barna sine til slektninger for å sikre deres sikkerhet. Vis mer

Åkeren utenfor huset til Natalija Loginova ser aller mest ut som en innsjø.

Agurker, tomater, squash og løk ligger begravd av nedbøren som har falt det siste døgnet.

– Alt er helt ødelagt, sier Natalija skuffet.

– Det er bra at huset ennå står.

Også inni huset har vannet fått overtak. I kjelleren står vannet så høyt at hun ikke tør å gå inn.

Et og annet syltetøyglass kommer flytende.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Natalija har kun sovet et par timer etter hun kom hjem fra nattevakt.

Den stigende vannstanden både inni og utenfor huset gjorde det vanskelig å finne roen.

– Når man ser dette så får man ikke sove godt.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Sender barna bort

I løpet av kvelden blir Natalija alene i det oversvømte huset.

De to barna, og Natalijas mor som er barnepike, reiser til familie i løpet av dagen.

– Det viktigste er at mine barn er trygge, sier Natalija.

– Hvis jeg ser at det blir for alvorlig så skal jeg flytte ut, men jeg håper ikke at det skjer.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Natalija har bodd på samme sted i 15 år uten at hun har opplevd noe lignende.

– Jeg håper dette er første og siste gang.

FORTVILET: Natalija håper at regnet snart gir seg slik at kjeller og åker kan tørke.

I løpet av dagen har hun flyttet hvitevarer og elektronikk ut av kjelleren.

Varmtvannsberederen som sto der måtte kobles av, så familien er foreløpig uten varmtvann.

– Det er et tidsspørsmål når dette er over. Akkurat nå er det kaos.

1 / 6 forrige neste fullskjerm

I vinduet står hunden Gucci. Han venter utålmodig på en luftetur, nesten så han er på vei ut av vinduet.

Foreløpig er alt fokus på flytting og pakking. Til det får Natalija god hjelp.

– Det er flere som har kommet til for å bidra. Uten dem vet jeg ikke hva jeg hadde gjort.