PROVOSERT: Adopterte Ingrid Kruse Fevåg sier hun ble lei seg over statsrådens uttalelse om en mulig granskning av adopsjoner.

Adopterte om gransking: − Føles som et overtramp

Flere utenlandsadopterte er såret og provosert etter at barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mandag åpnet for en mulig granskning av adopsjoner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I den NRK-aktuelle dokumentaren «Veien hjem» følges Molde-kvinnen Priyangika Samanthie i søkenen etter sin biologiske mor i hjemlandet Sri Lanka.

I dokumentaren belyses det at myndighetene på Sri Lanka har innrømmet at opp mot 11.000 spedbarn kan ha blitt solgt ulovlig til Europa på 1980-tallet.







Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) åpnet mandag kveld for at det kan være behov for en gransking av utenlandsadopsjoner til Norge, i et intervju med NRK.

VG har blitt kontaktet av flere utenlandsadopterte som reagerer sterkt på Toppes uttalelse.

– At Toppe uttaler seg på den måten hun gjør synes jeg er veldig provoserende. Hun kan ikke bare slenge ut at hun er åpen for å granske, sier Ingrid Kruse Fevåg (42) som kom til Norge fra India da hun var spedbarn.

Fevåg påpeker at det er flere enn 20.000 utenlandsadopterte i Norge. Hun tror at de fleste av disse ikke ønsker å få sett nærmere på sin sak.

– Det må bli opp til hver enkelt om historien deres skal granskes, sier Fevåg til VG.

PÅ VEI: Ingrid Kruse Fevågs passfoto da hun var på vei til adoptivforeldrene i Molde fra India.

Nederland stoppet

I fjor stoppet Nederland alle internasjonale adopsjoner etter at en gransking avslørte betydelige uregelmessigheter med adopsjoner fra blant annet Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia og Sri Lanka i perioden fra 1967 til 1998.

Allerede i oktober 2021 sendte Priyangika Samanthie, som er daglig leder av organisasjonen Romantisert innvandring, en anmodning til norske myndigheter om at adopsjoner til Norge må granskes. Det er dette barne- og familieminister Toppe nå sier hun vil vurdere.

ØNSKER GRANSKNING: Priyangika Samanthie vil at myndighetene skal granske utenlandsadopsjoner til Norge.

Bare tanken på en slik etterforskning vekker vonde følelser hos andre utenlandsadopterte som har vokst opp i samme by som Samanthie, forteller hun.

– Det føles som et overtramp. Det er ingen andre enn meg selv som skal bestemme om mitt liv og bakgrunn skal granskes, fordi det kan endre hele livet mitt. Hadde jeg fått mistanke om at min adopsjon ikke var juridisk korrekt hadde jeg ikke ville tatt i det, fordi jeg fikk et verdig og fint liv i Norge og jeg ville ikke ha forandret på noe, sier Ingrid Kruse, som er lokalpolitiker for Høyre i hjembyen Molde, til VG.

RISIKO: Glenn Hole (46) mener en granskning kunne ledet til sår og spørsmål for dem som nå har et avklart forhold til sin bakgrunn.

Glenn Hole kom til Sunnmøre fra Indonesia da han var seks måneder gammel. På sin Linked in-profil skriver han at han ikke ser noen grunn til å igangsette en slik gransking. Det kan blir svært tungt for mange adopterte, forteller han til VG.

– Jeg tror det fort kunne bidratt til å rippe opp i gamle sår og spørsmål for meg. Dette kunne gitt en sorg og et savn til noe jeg aldri har vært kjent med, sier Glenn Hole (46), til VG.

– Internasjonal forpliktelse

Hvorvidt den adopterte ønsker innsikt i egen adopsjonssak etter en uavhengig gransking bør være helt frivillig, men det kan ikke stoppe at man avdekker ulovligheter, mener Priyangika Samanthie.

– Adopsjonsloven og konvensjonene som skal regulere feltet skal sikre illegal handel og kidnapping av barn. Når adopsjonsskandaler er avdekket gjennom de samme organene som Norge har formidlet adopsjoner gjennom, så har Norge en internasjonal forpliktelse til at dette juridisk etterfølges, mener Samanthie.

Samanthie forklarer at dersom for eksempel dokumentasjonen i adoptertes statsborgerskap ikke er juridisk korrekt, kan dette skape utfordringer ved et senere tidspunkt for etterkommere. Den biologiske familien mangler dessuten ofte i dagens system rettigheter for et omsorgstilbud i forkant og etterkant av en adopsjon, forteller hun til VG.

VURDERER: Toppe sier det skal vurderes å åpne en etterforskning av internasjonale adopsjoner til Norge.

Toppe: Saken er til behandling

Barne- og familieminister Kjersti Toppe skriver i en e-post til VG at gransking av utenlandsadopsjon er et tema hun tar på stort alvor, og at hun godt forstår at dette vekker sterke følelser hos mange.

– De mange utenlandsadopterte i Norge har ulike historier og opplevelser av det å være adoptert, og det har jeg stor respekt for. Nettopp derfor er ikke spørsmålet om en eventuell gransking noe jeg tar lett på, skriver statsråden.

Toppe påpeker at våre naboland Sverige, Danmark og Finland har avdekket ulovligheter i adopsjonssektoren. Dersom det skal gjennomføres gransking i Norge, ønsker man å ta lærdom av eventuelle svakheter, skriver hun til VG.

– En eventuell gransking innebærer ikke nødvendigvis at alle adopsjonssaker skal granskes.

Statsråden presiserer at Bufdir per i dag ikke har indikasjoner på at det har skjedd ulovligheter i gjennomføringen av adopsjoner til Norge.