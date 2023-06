NEDBRENT: Boligen i skogen i Våler har brent ned til grunnen og det er kontroll på brannen, men brannvesenet vil trenge mye mer vann og være på stedet utover dagen fordi det er så tørt i terrenget nå.

Hus brant ned til grunnen – beboer reddet seg ut

En mann våknet av lyder og røyken da nabohuset sto i brann i Våler søndag morgen. Nå vil brannvesenet være på stedet resten av dagen på grunn av det knusktørre terrenget.

Det var i 07-tiden søndag morgen at naboen ringte inn til nødetatene og varslet om boligbrannen i Våler i Innlandet. Terreng rundt brant også.

– Han våknet av lydene og røyken, og varslet oss. Beboeren i huset kom seg ut selv, opplyser operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt til VG.

Han kom fra det med lettere brannskader, opplyser Øvreås.

Da nødetatene kom til stedet, var det tydelig at boligen ville brenne ned.

Bekymret for skogbrann

– Boligen var nedbrent da vi ankom. Vi har vært mest redd for skogbrann rundt der, men nå har vi greid å få tak på det også, sier brannvesenets innsatsleder Knut Skolegården I Midt-Hedmark brann og redning.

Han opplyser at det er totalt rundt 1,5 mål 1,5 mål 1500 kvadratmeter.som har brent. Skogbrannfaren er på oransje nivå på Østlandet, Agder og sørlige deler av Rogaland, og det er ikke meldt regn i nærmeste fremtid.

– Vi er på stedet med mye mannskap fra to stasjoner og har så langt tømt to tankbiler med vann i slukkearbeidet, forteller Skolegården.

Vil trenge over 70.000 liter vann

Totalt har det gått med 36.000 liter vann og de vil trenge minst like mye i etterslukkingen, forteller han. Målet er blant annet å bløtlegget området som har brent for å hindre at det blusser opp.

En tankbil og to mann vil bli værende på stedet hele dagen.

– Vi sliter med at vi har lite vann og at det er lite vann i området, men vi har en bekk vi demmer opp noen hundre meter unna her, sier Skolegården.

Operasjonsleder Frode Øvreås i politiet sier det er for tidlig å si hva som er brannårsaken, men at den etterforskes.

