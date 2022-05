KNM Helge Ingstad i Øygarden etter at fartøyet kolliderte med et tankskip og fikk store skader.

Vaktsjefen på KNM Helge Ingstad nekter straffskyld

Vaktsjefen som er tiltalt etter at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte og ble totalskadet i 2018, nekter straffskyld.

Av NTB-Peter Tálos

Publisert: Nå nettopp

Tre og et halvt år etter at fregatten Helge Ingstad kolliderte i Øygarden, har Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane tatt ut den formelle tiltalen i straffesaken mot navigatøren.

Tiltalen bygger på at uaktsom navigering var hovedårsaken til at KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola.

– Min klient tar tiltalen svært tungt. Den er alvorlig og vil kunne få store konsekvenser for ham. Han erkjenner ikke straffskyld, sier den tiltaltes forsvarer, advokat Tom Sørum, til NTB.

17 knop

Tiltalen mot vaktsjefen på skipet kom mandag etter at riksadvokaten fredag beordret tiltale mot ham. Samtidig ble saken mot tre andre siktede henlagt.

Av gjerningsbeskrivelsen, som er gjengitt i tiltalen, hadde navigatøren kort tid før kollisjonen med oljetankeren natt til 8. november 2018 overtatt som vaktsjef om bord. Han hadde dermed ansvaret for den 133 meter lange fregatten som holdt kurs innover Hjeltefjorden.

I tiltalen går det fram at Helge Ingstad hadde en hastighet på 17 knop sørover da den med avslått antikollisjonssystem seilte inn i området ved Stureterminalen.

Ble bedt om å svinge

Klokken 3.45 var tankskipet blitt klarert for avgang fra terminalen med kurs nordover. I vaktskiftet diskuterte 32-åringen med den avtroppende vaktsjefen hva et opplyst objekt ved terminalen kunne være, men undersøkte ikke nærmere om det var et fartøy eller noe landfast, ifølge tiltalen.

Snaue to minutter før kollisjonen skal vaktsjefen ha gitt ordre om kursendring, men et halvt minutt senere ble han bedt om å endre kurs.

– Ca. kl. 04.00 mottok han anrop over VHF fra Sola TS der han bl.a. ble bedt om å svinge styrbord med én gang, men foretok ikke fare- og skadeavvergende tiltak, som å redusere farten og avklare fra hvem og hvorfor han ble bedt om å svinge styrbord, for derved å kunne foreta en adekvat unnamanøver, står det i tiltalen.

Strafferamme

Foruten tiltale om brudd på straffelovens bestemmelser om uaktsom forårsakelse av sjøskade, er vaktsjefen tiltalt for brudd på den militære straffeloven. Som såkalt befalingsmann skal han ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet i tjenesten.

Strafferammen er bot eller fengsel i inntil tre år. Etter tiltalen om brudd på den militære straffeloven risikerer vaktsjefen fengsel i inntil to år og å bli sagt opp fra stillingen i Forsvaret.

Fregatten til flere milliarder kroner var en del av Natos stående styrke på ulykkestidspunktet. Skipet ble rent på grunn og påført ødeleggende skader. Krigsskipet ble kondemnert og svekket dermed Norges forsvarsevne.