DRAPSKVELDEN: Tor Kjærviks bror satt i bilen på parkeringsplassen utenfor boligen da han hørte to smell.

Skulle på besøk til Tor Kjærvik: Fikk beskjed om å ikke komme inn

ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT (VG) Tor Kjærviks bror satt i bilen utenfor da han hørte skuddene. Før han skjønte hva det var, så han sin egen nevø komme ut med en pistollignende gjenstand i hånden.

Den profilerte advokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo 12. april 2021. Sønnen har erkjent at han utførte drapet, og for å ha avfyrt åtte skudd mot Merete Bertheussen, Kjærviks samboer gjennom over 20 år.

Kjærviks bror skulle komme på besøk den kvelden for å levere noen ting. Tidligere på dagen hadde han hatt kontakt med Bertheussen for å avtale dette.

Rundt klokken 20.30 ringer han Kjærvik for å sjekke om han var kommet hjem fra dialysebehandling på sykehuset og si at han skulle komme.

– Det syns han var hyggelig, for N.N. (sønnens navn) skulle komme, og da kunne vi ta en kaffe, forklarer broren i retten.

Info Fakta om Tor Kjærvik (70) Tor Kjærvik har hatt en lang karriere som advokat og jobbet i firmaet Advokatene ved Tinghuset i Oslo. Han har vært forsvarer i en lang rekke drapssaker, deriblant i høyprofilerte saker som trippeldrapet på Orderud gård, der han var forsvarer for Kristin Kirkemo. Kjærvik har blant annet også jobbet med Landås-saken, NOKAS-ranet og drapet på Kristin Juel Johannessen. Kjærvik var yrkesaktiv helt frem til han ble drept i sitt hjem på Røa 12. april 2021. Vis mer

Sa sønnen hadde begynt å krangle

Omkring 20 minutter senere får han imidlertid en telefon fra Bertheussen:

– Hun sier at N.N (sønnens navn) har begynt å krangle med Tor, og at det var best at hun kom ut på parkeringsplassen for å hente tingene, sier broren.

Broren var allerede da i nærheten av boligen. Han ble sittende i bilen på parkeringsplassen, men Bertheussen kom ikke ut, forklarer han.

Deretter hører han to smell. Han tenker at det er noen som kaster noe i containeren. Da gikk han ut av bilen, ville han ta med samboerparets hund som hadde sprunget ut med inn, men den løp bare av gårde.

Så fikk han se nevøen, Tor Kjærviks sønn, komme ut fra boligen med noe som lignet en pistol.

– Endelig er jeg kvitt han, skal nevøen da ha sagt, forteller Kjærviks bror.

Da Bertheussen så ham og ropte at han ikke måtte gå inn i boligen, kunne han forsikre om at Kjærviks sønn nettopp hadde passert ham. Deretter løp de sammen inn i boligen for å se om de kunne hjelpe Tor Kjærvik.

BISTANDSADVOKAT: Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for avdøde Tor Kjærviks samboer Merete Bertheussen.

Sønnen: – Jeg angrer hver dag

Rettssaken startet tirsdag i Romerike og Glåmdal tingrett. Statsadvokaten varsler påstand om tvungent psykisk helsevern for den drapstiltalte sønnen, med forbehold om at det som kommer frem i retten ikke endrer deres syn på saken.

Hvorvidt han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket blir dermed helt sentralt for retten for å vurdere om han kan straffes eller ei.

På oppfølgingsspørsmål fra bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs i retten onsdag morgen, forklarer sønnen at han angrer.

– Du sa du angret på knivepisoden med en smørkniv i fengsel. Men du har ikke sagt noe om du angrer på at du forsøkte å drepe Merete og skjøt og drepte din far?

– Jeg angrer.

– Kan du utdype det?

– Jeg angrer hver dag på det jeg har gjort, sier han.

STATSADVOKATEN: Statsadvokat Sturla Henriksbø i Romerike og Glåmdal tingrett under rettssaken mot den profilerte advokaten Tor Kjærviks sønn.

Ringte selv nødtelefonen

I rettens første dag ble det svært dramatiske opptaket fra da Kjærviks samboer selv ringte nødetatene nesten umiddelbart etter at skuddene falt spilt av.

Hun forklarte seg også om aprilkvelden i fjor da bonussønnen skulle «komme innom» en tur, men etter bare kort tid på besøk skjøt og drepte sin egen far og avfyrte åtte skudd mot Bertheussen.

Hun greide å komme seg unna og i trygghet hos en nabo.

TØFF SAK: Tor Kjærviks samboer Merete Bertheussen forklarte seg under rettssakens første dag. Åtte skudd ble ifølge tiltalen rettet mot henne, men hun ble ikke fysisk skadd.

Ville bryte opp med faren

Den drapssiktede sønnen ga også sin forklaring under rettens første dag. Over flere timer fortalte han om både drapskvelden, oppveksten, sykdom og tiden før og etter drapet.

Blant annet fortalte han om hvordan han hadde brutt med flere familiemedlemmer etter det han opplevde som en konflikt, og noen uker før drapet også ville kutte kontakten med sin far, Tor Kjærvik.

Tiltalte sa imidlertid at han dro på besøk til faren 12. april i fjor fordi han ønsket at de skulle ordne opp. Han ringte selv til politiet og fortalte klart og tydelig hva han hadde gjort og hvor han befant seg kort tid etterpå.