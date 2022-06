ETTERSLEP: Flyteknikerne går nå tilbake på jobb, men i Widerøe vil streiken fortsatt påvirke driften fremover.

Slik blir flytrafikken fremover

Streiken blant landets flyteknikere er over, men vedlikeholdsetterslepet kan påvirke trafikken lenge. Nå er det store spørsmålet om SAS-pilotene går ut i streik fra midnatt.

Etter et varsel fra Helsetilsynet valgte regjeringen tirsdag og gå til tvungen lønnsnemnd for å avslutte flytekniker-streiken.

Streiken har hatt store konsekvenser for flytrafikken, med flere hundre kansellerte flyginger både innenlands og utlands.

Tirsdag er over 130 flyginger kansellert, ifølge VGs oversikt. Flest kanselleringer har det vært hos Widerøe og hele kortbanenettet har vært stengt i perioder.

– Vi er veldig glad for at streiken er over, men det vil ta noe tid før trafikken går som normalt, sier kommunikasjonssjef i Widerøe Catharina Solli til VG.

Widerøe: – Kan påvirke i flere uker

Widerøe jobber nå med å oversikt og gjøre noen prioriteringer når det kommer til flytrafikken. Noen flyginger vil fortsatt være kansellert tirsdag. Catharina Solli i Widerøe forteller at de jobber for å få trafikken tilbake til normalt så fort som mulig.

– Vi har etterslep på vedlikehold, som vil påvirke oss i dager og uker fremover, sier Solli.

Beskjeden til passasjerene er å møte opp som normalt. Selskapet gir beskjed til de som blir rammet av innstillinger.

Tilbake til normalen i Norwegian

Norwegian har også hatt en rekke kanselleringer gjennom streiken. Også de har etterslep på vedlikehold, men nå er trafikken tilbake til normalen og alle avganger skal gå som planlagt.

– Vi har ingen flere kanselleringer i dag eller i morgen som følge av streiken, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Glorvigen til VG.

Nå jobber de med å flyteknikerne tilbake på jobb og komme i gang med tekniske kontroller.

SAS kan bli rammet av kanselleringer

Ifølge VGs flyspesial er 18 flyginger innstilt hos SAS tirsdag. De fleste av dem er innenlands. VG har forsøkt å få en kommentar fra SAS angående mulige forsinkelser, men har ikke lykkes med det.

Det store spørsmålet er nå om SAS-pilotene kommer til å gå ut i streik fra onsdag morgen. Det kan i så fall få store konsekvenser for deres flyvninger.

Dersom streiken blir et faktum, tas 900 piloter ut i streik fra midnatt av natt til onsdag 29. juni. Da kan 45.000 reisende bli berørt. SAS tilbyr kundene som har booket reiser mellom 26. juni og 3. juli om å ombooke reisene sine i tilfelle det blir streik.

På nettsidene sine har selskapet også en egen søkemotor der de har markert hvilke flyvninger som sannsynligvis blir kansellert hvis streiken inntreffer.

Et søk på fly fra Oslo til Stockholm onsdag 29. juni, viser for eksempel dette:

AUDA! Et søk på fly fra Oslo til Stockholm onsdag 29. juni, gir beskjed om at alle avgangene sannsynligvis kanselleres hvis det blir streik.

Ingen følgekonsekvenser for ambulanseflyene

Selv om flyteknikerstreiken ble avblåst før Luftambulansen ble nødt til å sette noen av de ti ambulanseflyene sine på bakken, så det i en kort periode tirsdag ut til at streiken likevel kunne få følgekonsekvenser for flyene ved tre av basene dersom teknikerne ikke ville rekke frem på jobb før det var behov for teknisk sjekk.

– Vi har nettopp fått beskjed om at det er teknikere på alle basene, og det betyr at alt ser ut til å gå fint, sier kommunikasjonsrådgiver Elins Åsbakk Lind til VG ved 12-tiden tirsdag.

Hun forklarer at det nå må skje noe uforutsett for at noen av flyene eventuelt blir stående på bakken, men at det ikke er ulikt slik situasjonen er til vanlig.