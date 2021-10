STENGT: DNT-hytta ved Trollsvann i Larvik er stengt etter mulig kullosforgiftning.

Elev etter mulig kullosforgiftning på DNT-hytte: − Helt forferdelig opplevelse

15 elever ble mistenkt kullosforgiftet etter klassetur på en DNT-hytte natt til tirsdag. – Har aldri sett så mange bli syke på så kort tid, sier en av niendeklassingene.

– Jeg våknet opp i 07-tiden med hodepine. Da jeg gikk ut i stuen, så jeg flere av de andre som lå på bakken. En av dem hadde besvimt, sier en av elevene i klassen som var på skoletur. Han ønsker ikke å stå frem med navn.

Natt til tirsdag ble flere niendeklassinger fra Presterød ungdomsskole syke med blant annet hodepine, oppkast og svimmelhet etter en natt på en DNT-hytte ved Trollsvann i Larvik.

Fem elever kastet opp, og to av elevene ble sendt til sykehus, bekrefter rektor Steinar Strand Jensen. Sykehuset i Vestfold og Giftmiddelsentralen mistenker at elevene ble kullosforgiftet. 15 av de 20 elevene på hytta hadde symptomer på kullosforgiftning, og ble undersøkt på sykehuset onsdag.

14-åringen VG har snakket med forteller at han siden la seg til å sove igjen, men følte seg mye verre da han våknet en time senere.

– Da følte jeg meg veldig kald og hadde ekstreme smerter i hodet. Jeg gikk ut for å få litt luft, og følte jeg skulle besvime, så jeg satt meg på en trestubbe rundt et kvarter. Da ble det litt bedre.

Dette er kullosforgiftning Kullos er en giftig gass uten farge eller lukt. Karbonmonoksid dannes ved ufullstendig forbrenning, som vil si forbrenning av materiale der det er begrenset tilgang på oksygen. Karbonmonoksid kan gi alt fra milde symptomer, som går over av seg selv, til alvorlige og dødelige symptomer som krever intensiv behandling på sykehus. Milde symptomer er blant annet: Hodepine

Svimmelhet

Kvalme

Oppkast

Diaré Mer alvorlige symptomer er blant annet: Forvirring

Irritabilitet

Redusert bevissthet

Besvimelse

Hjertebank

Brystsmerter (angina)

Endret pust

Redusert blodtrykk

Hjerterytmeforstyrrelse Kilde: Helse Norge Vis mer

Eleven sier han ble bekymret da han så at så mange i hytta var dårlige.

– Det var veldig rart. Jeg har aldri sett så mange bli syke på så kort tid. Det var rart for mange.

– Følte meg ikke hørt

En annen elev VG har snakket med, som også ønsker å være anonym, opplevde å besvime på hytta.

– Det var klam luft om natten, og veldig varmt. Da jeg våknet hadde jeg sykt vondt i hodet, og trodde jeg var den eneste. Men så sa flere at de også hadde det, noe jeg tenkte var rart, sier han.

Niendeklassingen hoppet siden ned fra køyesengen og merket at han var svært svimmel.

– Veggene beveget seg, og jeg ble skikkelig dårlig. Jeg fikk litt panikk og besvimte til slutt. De andre har fortalt at jeg var bevisstløs i rundt ti minutter. Det var en helt forferdelig opplevelse. Da jeg våknet hadde jeg ikke energi til å løfte armen engang.

Han gikk etter hvert ut for å trekke luft, og beskriver situasjonen i hytta som kaotisk, med elever som lå rundt omkring.

– En kom løpende ut og kastet opp noe veldig gult rett ved meg. Jeg ble veldig redd.

Den første eleven VG har snakket med sier han mistenkte at det kunne være aggregatet, på grunn av den dårlige luften i hytta, og sier han sa fra til lærerne om dette.

– Jeg var aldri redd, men irritert og sint fordi jeg ikke følte meg hørt, og at folk ikke fikk den hjelpen de skulle ha, sier han.

Rektor ved skolen bekrefter at denne hendelsen ble tatt opp på skolen i ettertid av hytteturen.

Fredag snakket elevene om hytteturen på skolen sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste og lærerne.

– Noen elever har opplevd å ikke bli hørt. Dette snakket vi om sammen med lærerne på fredag, sier rektor Steinar Strand Jensen til VG.

ELEVER TILBAKE PÅ SKOLEN: Rektor Steinar Strand Jensen sorteller at flere elever er tilbake på skolen torsdag.

– Da ble vi ekstra redde

Far til en av niendeklassingene forteller at sønnen måtte legges inn på sykehus onsdag.

– Jeg er ikke ute etter å henge ut noen, men finne ut hva som er årsaken slik at det ikke skjer igjen. Vi vet fortsatt ikke helt hva som skjedde og hva som gikk galt, sier faren.

Han ønsker ikke å stå frem med navn av hensyn til sønnen.

– Alle tok det tungt det som skjedde, både foreldre og lærere. Det kunne gått mye verre.

– Vi fikk beskjed om at noen var dårlige på ettermiddagen, og tenkte det kanskje var noe matforgiftning. Men så fikk vi høre at noen hadde symptomer på kullosforgiftning fra en av foreldrene. Da ble jeg redd og bekymret, sier faren.

Sønnen ble kjørt hjem av en av de andre foreldrene, forteller faren, og var i dårlig allmenntilstand da han kom hjem.

– Han sa flere hadde kastet opp, hadde vondt i hodet og holdt på å besvime. Da jeg hørte at det hadde vært et aggregat der, tok jeg med sønnen min på legevakten.

Der var det allerede flere elever fra klassen med foreldre, og flere strømmet inn. I mellomtiden fikk de også telefon fra skolen om at det var mistanke om kullosforgiftning, sier faren.

– Han var svimmel, dårlig, kvalm og brakk seg mens han fikk oksygenbehandling der. Da symptomene ikke gikk vekk dagen etter, dro vi til sykehuset. Da hadde han begynt å få synsforstyrrelser også. Da ble vi ekstra redde.

Etter å ha tilbrakt nesten hele onsdagen innlagt på Sykehuset i Vestfold, fikk sønnen til slutt dra hjem.

– Undersøkelsene viste at han ikke hadde fått skader som de så. Symptomene skulle gå over av seg selv, men vi skulle si fra om noe endret seg. De mistenkte at det var kullosforgiftning, men kunne ikke si hundre prosent sikkert at dette var årsaken.

Nå har sønnens symptomer begynt å gi seg, og han har ikke lenger synsforstyrrelser, forteller faren. Men han er fortsatt kvalm, uvel og svimmel.

Stengt hytta

Oskar Eliassen var innsatsleder for Sandefjord brannvesen da de ankom hytta tirsdag kveld.

– Vi rykket ut til noe vi trodde var en hendelse med forgiftning med flere personer, men da vi kom dit var det helt rolig, sier han.

Politiet kom 23.36, og da hadde elevene dratt. En ny klasse var på stedet, men de brukte ikke aggregatet.

– Vi tok ut nøkkelen fra aggregatet og sa til lærerne at dette ikke skulle brukes mer.

Brannvesenet skal undersøke hytta og aggregatet som står utenfor for å kunne konkludere om det er sannsynlig eller ikke at elevene er kullosforgiftet.

Etter anbefaling fra Giftmiddelsentralen skal ikke hytta brukes frem til man har konkludert om elevene er utsatt for den giftige gassen.

LETTE SYMPTOMER: Kommuneoverlege Per Kristian Opheim i Tønsberg kommune forteller at de fleste elevene hadde lette symptomer på kullosforgiftning.

Ingen av elevene hadde blodverdier som kan konkludere med at de ble kullosforgiftet, men det kan ha noe med tiden fra eksponering til undersøkelsen, forklarer kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim.

– I hovedsak hadde alle lette symptomer, mens noen andre hadde moderate symptomer som synsforstyrrelser, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Ingen av elevene er innlagt på sykehus nå, og flere elever var tilbake på skolen torsdag. Rektor ved skolen, Steinar Strand Jensen, bekreftet torsdag at aggregatet hadde blitt brukt over natten.

– Det som var tenkt var at man skulle ha lys på natten. Hvis det er dette som er grunnen, så ser vi i etterkant at det ikke var klokt, sier rektor.