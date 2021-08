INTENSIV: Intensivavdelingen på Rikshospitalet behandler pasienter med alvorlig covidsykdom. Bildet er fra et av rommene med flere pasienter. Det er tatt før sommeren. Fra venstre: intensivsykepleierne Rutt Katrine Bollingmo og Hilde Nyrud.

Flere uvaksinerte på sykehus: − Ser starten på bølge fire

Flesteparten av dem som har blitt innlagt på sykehus med corona den siste tiden, er uvaksinerte.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

Totalt er 65 pasienter innlagt på sykehus med Covid-19 i Norge fredag morgen.

– Vi ser starten på bølge fire. For en uke siden hadde vi ingen covid-pasienter, sier informasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo Universitetssykehus til VG.

Antall coronapasienter på sykehusene har økt noe den siste tiden, samtidig som Norge hadde sitt høyeste smittetall noensinne torsdag.

Tirsdag døde en covidpasient på Oslo Universitetssykehus. Det er det første covid-dødsfallet på sykehuset siden 15.mai.

– Tre av våre ni covidpasienter ligger på respirator på intensivavdeling. Vi har covidpasienter nå som er uvaksinerte eller for eksempel transplanterte med dårlig vaksinerespons, sier Bayer.

Sykehuset opplyser ikke aldersgruppe på innlagte pasienter.

Har innlagte fra 26–68 år

– De syv innlagte i Helse-Midt er i aldersspennet 26 til 68 år. Utover det kan vi ikke gi flere opplysninger, sier kommunikasjonsrådgiver Kai Kristiansen i Helse Midt.

Regionen består av St.Olavs Hospital i Trondheim, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

Flere uvaksinerte

I oversikten for uken 16.-23.august skriver FHI at 89 av 127 covidpasienter som ble lagt inn på sykehus mellom siste uke i juli og de tre første i august, var uvaksinerte. Det er utgjør 70 prosent av alle nye innlagte.

18 av disse 127 pasientene hadde fått en dose vaksine. 20 var fullvaksinerte, men ble likevel så alvorlig covidsyke at de ble lagt inn på sykehus. De var mellom 53,5 og 84 år og tilhørte gruppen med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.

I hver av de siste fire ukene har også mellom ett og tre barn blitt innlagt på sykehus med alvorlig covid-sykdom.

Fjerde bølge

I Oslo kommune som er opptaksområde for Oslo Universitetssykehus, er 92 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 64 år og eldre fullvaksinerte, ifølge kommunens egen oversikt.

Torsdag bekreftet assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG at vi er i fjerde corona-bølge.

– I den første fasen de neste seks ukene er det viktig å unngå en stor smittebølge, mens vi venter på at alle innbyggere som kommer til å bli tilbudt vaksine faktisk rekker å få vaksinen. Vaksineringen vil hindre mange sykdomstilfeller og innleggelser, og den vil trekke R-tallet ytterligere ned slik at smittespredning hindres, sa Nakstad.

Uvaksinerte

TRAVELT: I mars måtte covid-pasienter flyttes fra AHUS i intensivambulanse fordi det var fullt. Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeidet om pasientene.

Ahus: – Overvekt av uvaksinerte

I hele Helse Sør-Øst er det nå 40 innlagte covid-pasienter. Akershus Univsersitetssykehus (Ahus) hadde torsdag åtte covidpasienter. Seks av dem er innlagt på sykehuset på Nordbyhagen i Lørenskog og to på Kongsvinger sykehus. Fire av de åtte pasientene ligger på intensivavdeling, men ikke på respirator.

Fagdirektør Pål Wiik ved sykehuset bekrefter at de har uvaksinerte blant sine covid-pasienter.

FAGDIREKTØR: Pål Wiik

– Vi har relativt få inneliggende covid-19-pasienter nå, og kan derfor ikke gå inn på aldersfordeling eller vaksineopplysninger for en så liten gruppe. Covid-19-pasientene på Ahus den siste tiden er noe yngre sammenliknet med tidligere. Det er både vaksinerte og uvaksinerte pasienter blant disse, med en overvekt av uvaksinerte, sier Wiik.

I Vestre Viken der det største sykehuset ligger i Drammen, er ti covid-pasienter innlagt torsdag ettermiddag.

– De fleste av disse er ikke vaksinert eller har bare fått første dose med vaksine. Blant fullvaksinerte som er innlagt på sykehus, dreier det seg om eldre pasienter, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken.

Samme tends i nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge ser de samme tendensene som sykehusene i sør.

– Ved UNN har det vært svært få innleggelser de siste ukene, så tallgrunnlaget er veldig tynt. De fleste som har vært innlagt i det siste, har enten vært uvaksinerte eller vaksinerte med underliggende sykdom. Vi har i dag to pasienter innlagt med covid-19, sier sier kommuniasjonsrådgiver Jørn Resvoll.

Helse Bergen har tre covidpasienter innlagt. Det samme har Sykehuset Stavanger.

– Beskytter mot alvorlig sykdom

VAKSINERT: Covid-pasientene som legges inn på sykehusene nå, er enten uvaksinerte eller vaksinerte, men i risikogrupper.

FHI skriver i sin ukesrapport at til tross for et raskt økende antall påviste smittede, holder forekomsten av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall seg fortsatt lavt. Dette mener FHI sannsynligvis skyldes at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte.

Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning. FHI skriver at epidemien i Norge er under kontroll. Samtidig øker smittespredningen i flere deler av landet og det forventes fortsatt noe økning i antall nye sykehusinnleggelser fremover. Forekomsten av nye smittede øker primært i de yngre aldersgruppene.