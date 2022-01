TILTAK: Kommuneoverlege i Sunnfjord, Øystein Furnes, mener at Helsedirektoratets undersøkelse om tilgang på helsepersonell ikke kan brukes som argument for nasjonale tiltak.

Kommuneoverlege ut mot Guldvog: − Grunnlaget er skjørt

Kommuneoverlege i Sunnfjord, Øystein Furnes, er kritisk til at helsedirektør Bjørn Guldvog brukte mangel på helsepersonell i kommunehelsetjenesten som argument for nasjonale tiltak.

– Det blir en utfordring når man sier at man trenger videre tiltak for å beskytte kommunehelsetjenesten, når det er tiltakene som faktisk er belastende, sier Furnes til VG.

Han er overrasket over at helsedirektøren brukte en undersøkelse om tilgang på helsepersonell i kommunene som argument for å ha «tilstrekkelige nasjonale tiltak» i et beredskapsmøte med FHI, statsforvalterne og de regionale helseforetakene forrige onsdag.

– 172 kommuner rapporterer om utfordrende eller kritisk tilgang på personell og kritisk kompetanse. Dette betyr at cirka 50 prosent av kommunene har betydelige utfordringer med tilgang til helsepersonell, særlig leger og sykepleiere, sa Guldvog.

– Ikke veldig høyt nivå

Tallene stammer fra en undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet i starten av januar. Der ba de blant annet kommunene om å rapportere om «tilgangen til personell og kritisk kompetanse» var «god», «utfordrende» eller «kritisk». Fem norske kommuner hadde svart «kritisk».

– Det som er kritisk, er at man ikke setter rapportene inn i en kontekst, sier Furnes.

Sunnfjord kommune, hvor han er kommuneoverlege, rapporterte at situasjonen var god. Likevel peker Furnes på at mange kommuner over lang tid har hatt utfordringer med å skaffe nok folk til helsetjenesten, og at fastlegeordningen er under stort press.

– Men det har ikke noe med pandemien å gjøre, sier Furnes, som mener at undersøkelsen ikke gir grunnlag for å si at det er nødvendig med tiltak:

– Det er ikke der skoen trykker, sier han.

Slik ble tallene brukt: Her kan du selv lese referatet fra toppmøtet . Merk at det står feil dato i tittel, for møtet skjedde 5. januar.

Kommuneoverlegen mener kriteriene er uklare og at det ikke går an å trekke så mye ut av undersøkelsen.

– Man oppsummerer og sier at over 170 kommuner sliter, men hva ligger i det? spør han.

– Spørsmålene er veldig generelle, og jeg er overrasket over å se at den ble brukt som argument. Datagrunnlaget er skjørt og ikke på et veldig høyt nivå, sier han.

– Vanskelig å se nytten

Furnes mener at tiltakene nå er en større belastning for kommunen enn selve pandemien.

– Karantenefraværet er i seg selv betydelig mindre, fordi at flere er trippelvaksinerte. Utfordringen ligger i det kontinuerlige TISK-arbeidet, det å hele tiden holde seg à jour med sentrale føringer og implementere de, og da særlig for drift av skoler og barnehager, sier han.

– Det var helt greit og meningsfullt i den perioden hvor vi måtte stoppe smitten, men nå er det vanskelig å se den store nytten i det, sier kommuneoverlegen.

Derfor hadde Ålesund utfordringer

Ålesund er blant kommunene som meldte at tilgangen til personell var «utfordrende» i Helsedirektoratets undersøkelse.

Det knyttes hovedsakelig til rekruttering av leger og sykepleiere – ikke pandemien – ifølge kommunalsjef for helse og omsorg, Synnøve Vasstrand Synnes.

– I deler av kommunen ser vi at man sliter med å rekruttere fastleger og at søkerlistene i sentrale bystrøk ikke er like lange som tidligere. Fastlegeordningen er under press, og i rekruttering av sykepleiere opplever vi stadig oftere at selv faste, hele, stillinger har få eller ingen søkere, sier Synnes til VG.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Ålesund, Synnøve Vasstrand Synnes, sier helsetjenesten har så langt klart å håndtere coronapandemien veldig bra. Nå legger de planer for økt fravær i tiden fremover, i tilfelle smitteøkning, og sier de da kan måtte flytte personell fra andre tjenesteområder.

– Ting svinger, og det er alltid faren ved slike undersøkelser – at det blir et øyeblikksbilde. Men generelt mener jeg at vi tilbyr forsvarlig helsehjelp til alle våre innbyggere, sier hun.

Slik svarer Helsedirektoratet på kritikken

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier pandemien har avdekket sårbarheter i kommuner som fra før har mangel på personell.

– Mener dere at denne undersøkelsen kan brukes som argument for eller mot nasjonale tiltak?

– Den ukentlige innrapporteringen fra kommunene er en av mange kilder vi benytter i vår situasjonsoppdatering og som inngår i arbeidet med besvarelser til regjeringen som gjelder smitteverntiltak, svarer Nakstad i en e-post til VG.

– Hvor mye vektlegges denne rapporteringen når dere gir anbefalinger om tiltak til departementet?

– Situasjonen i kommunene tillegges mye vekt, og vi har regelmessige møter og prosjekter der vi analyserer og løser ulike utfordringer som kommunene har, svarer Nakstad.

Info Nakstad: Dette betyr «utfordrende» og «kritisk» Utfordrende: Kapasiteter av testing, smittesporing, personell eller tjenestetilbud er betydelig belastet. Tilgang til materiell/utstyr er mangelfull og krever lån/omfordeling fra andre kommuner, Helseforetak eller Statsforvalter. Sykdomsbyrden i befolkningen er økende.

Kritisk: Kapasiteter av testing, smittesporing, personell, tjenestetilbud eller materiell er overbelastet. Det er svikt i tjenestene, og smitten kan påføre befolkningen en betydelig sykdomsbyrde.

God: Kapasiteter av personell, tjenester, materiell, smittesporing og testing er gode. Nakstad sier kommunene også har et merknadsfelt i sitt rapporteringsskjema der de beskriver situasjonen nærmere når de svarer utfordrende eller kritisk. Vis mer

Sandnes: – Slitasje på personell

Også Sandnes kommune meldte at det var «utfordrende» med tilgang til helsepersonell i Helsedirektoratets undersøkelse.

– Utfordringen er knyttet til pandemien med redusert tilgang til vikarer og slitasje på personell med nye tiltak og mye overtid over lang tid, skriver helse- og velferdsdirektør Elin Selvikvåg i en e-post til VG.

Det går likevel greit med pandemihåndteringen i kommunen nå, ifølge Selvikvåg.

– Vi opprettholder alle helsetjenestene både i institusjoner og til hjemmeboende, skriver hun, men legger til at et høyt fravær på grunn av coronatiltakene vil gi press på tjenestene.

Nakstad: – Viktig grunnlag

På spørsmål om han mener undersøkelsen gir et godt nok bilde av pandemi-belastningen i kommunehelsetjenesten, svarer Nakstad:

– Den ukentlige rapporteringen fra kommunene via statsforvalterne inngår som et viktig grunnlag for Helsedirektoratets situasjonsforståelse, men den suppleres og korrigeres alltid av annen rapportering, møtevirksomhet og datainnsamling, sier Nakstad, og påpeker at de også jobber med problemstillinger i kommunene i egne prosjekter.