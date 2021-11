Advokat John Christian Elden representerer Eva Kristin Hansen.

Elden: Mener valget av ny stortingspresident må utsettes

Valget av ny stortingspresident bør utsettes, mener advokat John Christian Elden. Bakgrunnen er at politiet bekrefter at Eva Kristin Hansen ikke er mistenkt.

Ifølge Aftenposten fikk Elden, som er Hansens advokat, tirsdag kveld bekreftet fra Oslo-politiet at hun ikke er mistenkt.

Eva Kristin Hansen (Ap) varslet torsdag i forrige uke at hun ville trekke seg som stortingspresident.

Det skjedde som følge av at politiet har igangsatt etterforskning av flere stortingsrepresentanter som urettmessig kan ha benyttet seg av pendlerboligordningen. Hansen sa at hun tok for gitt at hun var blant dem som skulle etterforskes.

– Gikk av på feil grunnlag

– Stortingspresidenten er ifølge politiet ikke mistenkt i saken. Det er ganske forståelig. Hun har fulgt reglene som gjelder, sier advokat Elden til Aftenposten.

– Etter min oppfatning bør Stortinget utsette spørsmålet om å skifte president nå. Begrunnelsen var at hun var under etterforskning, men det er hun ikke, legger han til – og sier at Hansen gikk av på feil grunnlag.

Eva Kristin Hansen har selv ikke kommentert saken, men hun er ifølge advokaten kjent med hans standpunkt.

TREKKER SEG: Eva Kristin Hansen etter et møte med de parlamentariske lederne torsdag i forrige uke. Senere på dagen kunngjorde hun at hun ville trekke seg som stortingspresident.

Ikke enkeltpersoner

Leder Lars Erik Alfheim ved Oslo statsadvokatembeter påpeker at politiet er helt i startfasen.

– Selve etterforskningsordren gir ikke enkeltpersoner status som mistenkt eller siktet. Det må eventuelt etterforskningen avdekke, sier han til Aftenposten.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt sier at de forholder seg til ordren om etterforskning og at Elden som representant for Hansen fritt står for sine synspunkter.

Pendlerleilighet

I forrige uke meldte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen hadde hatt pendlerleilighet samtidig som hun fra 2014 eide bolig sammen med mannen sin på Ski, bare 29 kilometer fra Stortinget.

Hun hadde da folkeregistrert adresse i en leilighet eid av partifelle Trond Giske i Trondheim. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp pendlerleiligheten.

Tok det for gitt

Da Eva Kristin Hansen trakk seg, skrev hun i en e-post til NTB at hun tok det for gitt at hun er blant dem som blir etterforsket.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, skrev hun.

I meldingen fra Oslo politidistrikt het det at det åpnes bedragerietterforskning av pendlerboligsakene etter opplysninger om at minst seks navngitte stortingsrepresentanter kan ha feilpraktisert reglene.