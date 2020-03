VG SJEKKET MATPRISENE: Vi fant ut at mange av matvarene vi prissjekket er blitt vesentlig dyrere på et halvt år. Foto: Jørn E. Kaalstad

Derfor er disse matvarene dyrere nå

En rekke sentrale matvarer er blitt betydelig dyrene siden i fjor høst. Lavpriskjedene avviser at de skor seg på krisetidene. Og nå vil den lave kronekursen trolig gjøre matvarene enda dyrere.

VG har fått en rekke henvendelser fra lesere som har merket seg at flere matpriser har økt i det siste. Vi tok derfor turen rundt til landets tre store lavpriskjeder for å sjekke om prisene på populære og viktige matvarer har gått opp siden VGs forrige store matbørs i oktober 2019.

Vi presiserer at dette ikke er en komplett og representativ matbørs, men en prissjekk av utvalgte varer.

Vår sjekk viser at flere varer har hatt en langt kraftigere prisøkning enn andre gjennom de siste månedene.

Prisen på Maille Dijon sennep 380 g er nær doblet på et halvår. I VGs matbørs i oktober kostet et glass med den populære sennepen 13,20 og 13,30 kroner hos alle lavpriskjedene. Tirsdag denne uken kostet samme vare 25,40 kroner hos alle kjedene. Det er nesten en dobling av prisen.

DOBBEL PRIS: Denne sennepen har nær doblet seg i pris siden i fjor høst. Foto: Jørn E. Kaalstad

44 prosent dyrere mel

I tillegg er prisen på hvetemel økt kraftig. I vår undersøkelse sjekket vi prisen på 1-kilospakningen og den kostet 12,90 hos alle kjedene. Det er en økning i prisen på drøyt 44 prosent fra oktober i 2019 da denne varen kostet 9 kroner.

Gilde Go' & Mager wienerpølser har økt med 5 kroner fra 40,70 kroner (Kiwi) til 45,90 kroner (alle kjedene).

Q Lettrømme 18 % har økt med nær 50 prosent, fra 12,40 til 18,40 kroner, hos alle kjedene.

Storselgeren Idun tomatketchup uten tilsatt sukker har blitt hele fem kroner dyrere, fra 10,70 til 15 kroner.

På de 23 varene som VG har sjekket har prisene i snitt økt med mellom 10 og 11 prosent siden oktober 2019.

– Vi går i minus

Men matprisene vil etter all sannsynlighet øke ytterligere på grunn av den sterkt svekkede kronekursen vi opplever om dagen.

Dette får store konsekvenser for dem som importerer varer. For forbrukerne vil det sannsynligvis føre til høyere priser.

– Vi går i minus om ikke ikke vi gjør noe med prisene.

Det sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop til E24.

Han sier at dette særlig gjelder frukt og grønt, som står for om lag 10 prosent av salget hos Coops butikker.

– Vi får voldsomme prisøkninger, særlig på frukt og grønt, sier han.

Han forteller at den siste måneden har kronefallet gitt en prisøkning til dem på importvarer på 30 prosent.

– 10 prosents økning bare i natt. Det slår umiddelbart ut på hurtige omløpsvarer som frukt og grønt. Men det vil ta noe lenger tid før effekten merkes på lagervarer, altså det som leverandørene har på lager, som tørrvarer, sier han.

Hos Norgesgruppen mener man det er for tidlig å si om prisene vil øke på sikt.

- Den kraftige svekkelsen av kronekursen betyr at det blir dyrere å importere matvarer til Norge. Flere av våre leverandører har allerede meldt behov for prisøkninger som følge av svekket kronekurs. Det er kjedene som bestemmer hva utsalgsprisen på den enkelte vare skal være, blant annet ut fra den aktuelle konkurransesituasjonen. Det er derfor for tidlig å si hva som blir konsekvensene for forbruker på sikt, sier Bård Gultvedt, næringspolitisk direktør i Norgesgruppen til VG.

DIREKTØR: Bård Gultvedt er næringspolitisk direktør i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen

– Justert til normalt nivå

Kiwi har vunnet de fleste av VGs matbørser de siste årene og var også billigste kjede i oktober. Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi sier til VG at uken vi viser til i 2019 var preget av svært mange kampanjer i markedet og at en rekke varer hadde kunstig lave priser og ble solgt med store tap.

– Ketsjup og Dijon hadde unormalt lave priser en periode. Å selge varer med så store tap er ikke bærekraftig, og begge produktene er blitt justert opp til et mer normalt nivå etter prisøkningene vi fikk 1. februar, sier Aakvaag Arvin.

50 PROSENT DYRERE: Q Lettrømme er en svært prisutsatt vare som svinger i pris hele året, i oktober var den under sterkt prispress da en kampanje i markedet dro prisen ned. Når kampanjen er over går prisen tilbake til normalt nivå, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi. Foto: Jørn E. Kaalstad

Kliss like priser

På tross av krisehåndteringen som foregår i kjedene er det liten tvil om at konkurransesituasjonen mellom kjedene er like hard som ved forrige prissjekk. Blant annet har Kiwi og Rema - på øret - nøyaktige samme priser i denne sjekken utvalg av 23 varer!

Extra utmerker seg forøvrig ved å ha lavere pris enn konkurrentene på avokado, brokkoli og Gilde kokt skinke i denne sjekken, men ellers har de nøyaktig samme priser som Kiwi og Rema.

Kjedene avviser kategorisk at de «skor seg» på hamstringstilstandene som preger dagligvarebransjen

– Når ble prisøkningene vi ser i dag iverksatt?

– Noen av de kunstig lave prisene ble justert hos oss i oktober, og vi har også hatt prisjusteringer i forbindelse med avgiftsendringer 1.1 og prisøkninger 1.2. Vi har ikke tatt ut noen prisøkninger i denne ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i nå, sier Aakvaag Arvin.

MEL 44 PROSENT DYRERE: – Dette er en svært prisutsatt vare, som i høst ble presset ned i pris over tid. Nå er den tilbake på et mer normalt prisnivå, ifølge kommunikasjonssjefen i Kiwi.

– Ingen tanker om å sko oss

– Vi har selvfølgelig ikke lagt på noen priser i forbindelse med coronaviruset. I disse dagene er vårt hovedfokus å sikre normal drift og varetilgang i butikkene, men vi skal selvsagt også være billigst nå, sier Aakvaag Arvin.

Hun får støtte av Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop.

– Vi har selvsagt ingen tanker om å sko oss på den situasjonen landet vårt er inne i, heller tvert imot. Vi er eid av kundene våre og gjør det vi kan for å begrense smitteomfanget og samtidig sikre matforsyningen, sier han.

Prisøkningen skyldes flere faktorer mener Takle Friis.

– Tøff konkurranse og prispress i sesong, som jo høsten og inngangen til jul er, kan også ha gjort at enkelte varer var mye billigere da VG-børsen ble gjennomført.

Prissjef i Rema 1000, Daniel Lohne Sorteberg sier at prisene ikke har endret seg nevneverdig etter Corona-beredskapen ble satt inn forrige uke.

– Endringene skyldes i all hovedsak normaliseringer vi gjorde i januar, etter et enormt prisfall i desember og generelt høyt prispress på senhøsten. Noen enkeltvarer kan påvirkes av den svake kronekursen, for eksempel importert frukt og grønt, sier han.

GLA’-NYHET: Prisen på billigøl er gått litt ned hos lavpriskjedene. Foto: Jørn E. Kaalstad

...Men øl er billigere

Det skal i rettferdighetens navn også nevnes at noen varer har blitt billigere siden sist.

O.b. Procomfort normal tamponger har faktisk blitt hele 4 kroner billigere fra i høst. Nå koster en 16-pakning 17,80 kroner mot 21,90 forrige oktober.

Og, for noen er det sikkert hyggelig at prisen på billigste 0,5-liter øl er gått ned med en halv krone til 22,90 hos alle tre kjedene.

– Dette skyldes markedsprisen. Det er tøff konkurranse, og på dette produktet ble ikke avgiftsøkningen og prisøkningen tatt ut. Prisen har blitt noe justert ned, sier Aakvaag Arvin i Kiwi.

Slik har vi sjekket Vi har sjekket prisene på et utvalg varer i landets tre største lavpriskjeder, Kiwi, Rema 1000 og Extra.

Prissjekken ble foretatt i butikker i Drammen tirsdag 17.3. VG har kjøpt alle varene i prissjekken og prisene i denne oversikten er hentet fra kassalapp fra butikkene.

Utvalget av varer i prissjekken har utgangspunkt i VGs matbørs over 90 varer, publisert 4. oktober 2019.

Vi valgte på forhånd ut 25 varer for prissjekk, men måtte trekke to varer på grunn av tilgjengelighet, slik at sjekken består av 23 varer.

Alle de innhentede prisene er forelagt kjedene for sjekk før publisering.

VG tar forbehold om at prisene har endret seg siden publisering. Vis mer

9 KRONER DYRERE: Den populære spisspaprikaen har økt i pris fra 15,80 kroner til hele 24,90 kroner, hos alle kjedene. Foto: Jørn E. Kaalstad

Frukt- og grønt-økning

Alle de fire frukt- og grøntvarene i prissjekken hadde høyere pris enn for seks måneder siden, med unntak av Extras avokado- og brokkolipriser som er de samme som i oktober.

Men agurk har økt med fire kroner og en 2-pk med den stadig mer populære spisspaprikaen har økt i pris fra 15,80 kroner til hele 24,90 kroner, hos alle kjedene!

– Hvorfor er frukt- og grøntprisene blitt høyere?

– Endringen i valuta, gjennom svekkelsen av krona, er sentralt når det gjelder importerte varer og slår hardt inn på blant annet frukt og grønt, sier Takle Friis.

Ifølge Kiwi skyldes den lave prisen på spisspaprika i oktober en tilbudskampanje på dette produktet .

– I varegruppen frukt og grønt er det til dels store svingninger fra uke til uke, ofte daglig. Det er flere ting som påvirker innprisene til oss, som blant annet sesong, tilgang i markedet og valutakurser, og naturhendelser som stormen «Dennis»., sier Aakvaag Arvin.

Hos hovedorganisasjonen Virke bekrefter de at prisene oppjusteres etter tøff konkurranse i 2019.

– Matvareprisene går typisk ned inn mot høytider som jul og påske. I 2019 så man at matvareprisene gikk ned i desember for 11 året på rad. Det er naturlig at matvareprisene justeres noe opp etter et år preget av knallhard priskonkurranse, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i en uttalelse i februar.

Publisert: 20.03.20 kl. 08:16

