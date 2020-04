Corona-hjelpen: Tjenester til hjemmet

Nå skal tjenester og varer komme hjem til oss. Her er oversikten over tilbud som hjelper oss til å holde oss inne.

Mat

Indisk på døra? Ferske croissanter til frokost? Fylle opp kjøleskapet uten å gå ut av huset?

En rekke leverandører gjør jobben, og står på for fullt for å dekke nordmenns behov under corona-krisen. Aktørene sier de nå har fått et samfunnsansvar.

Flere har sprengt kapasitet og noe ventetid.

NB! Sjekk tilgjengelighet der du bor.

Kolonial . Dagligvarehandel på nett/app. Her kan du kjøpe alt fra brød, ost og melk til hygieneartikler og utvalgte Clas Ohlson-varer.

Morgenlevering. Nybakte bakevarer levert på døren før frokost. Også mulig å sende «frokost på senga» til andre som en hyggelig oppmerksomhet.

Godt levert. Middag levert på døra i form av seks ulike matkasser man kan velge mellom, deriblant «kokken», «roede» og «singel».

Adams matkasse . Matkasse levert på døren med ferske råvarer og tilhørende oppskrifter. Egne matkasser for vegetar, junior-kokker og allergikere.

Foodora. De rosa sykkelbudene sykler varmmat fra restaurantene hjem til deg. Finnes i en rekke norske storbyer.

Wolt . Konkurrenten til Foodora, som også sykler middagen hjem til deg fra restauranten. Finnes i Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

Annen hjemlevering

De aller fleste butikker tilbyr nettsalg, alt fra IKEA til Vinmonopolet. Foreløpig går posten og varetransporten som normalt, men det vil kunne bli begrensninger.

Posten leverer fortsatt pakker og brev i det ganske land. Samtidig varsler Posten på sine nettsider at de «med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme».

Helthjem.no sender pakker fra dør til dør til faste priser, uten at du trenger å gå på postkontoret. Distribusjonen går foreløpig som normalt, skriver de på sine nettsider

Helsepersonell i stuen

Det finnes kvalifisert helsepersonell som står parat til å svare på spørsmål på nett. Personer som mistenker corona-virus frarådes å fysisk oppsøke helsevesenet, og oppfordres til å ringe eller chatte med legen, slik at smitten ikke sprer seg unødig.

Her er noen av tilbudene:

Hjemmelegene. Erfarne leger gir råd, resept og legeerklæring. Alltid åpent, svar på timen mellom klokken 09–21. Fastpris på 350 kroner.

Lommelegen. Still spørsmål skriftlig og anonymt, svar gis innen en til tre virkedager.

Ta kontakt med fastlegen din gjennom appen Pasientsky.

Frivillighet

Hjemme i isolasjon eller karantene? Dugnadsånden i Norge har for alvor meldt seg, og det har dukket opp et flust av frivillig som tilbyr sine tjenester via sosiale medier og i nærmiljøet. Her kan du finne noen som kan levere mat hjem til deg, lufte hunden og andre gjøremål.

Søk opp din lokale side på Facebook.

Her er noen sider:

Publisert: 02.04.20 kl. 15:37

