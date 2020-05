PINUP: Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) har bestemt seg for å gå med pins som dekker alle hans politiske synspunkter. Foto: Helge Mikalsen, VG.

FN-pins splitter Høyre og Frp på Stortinget

Rustet med 17 pins på jakkeslagene, kaster Høyres stortingsrepresentant Peter Frølich seg nå inn i politiske pins-slagsmålet med Frp på Stortinget. Han beskylder Siv Jensens parti for å politisere flagget og nøre opp under farlige krefter.

Nå nettopp

– Jeg har begynt en innsamling av pins som identifiserer hvem jeg er. Det er åpenbart den nye måten å drive politikk på i Norge, sier en ironisk Frølich til VG én uke før flaggene skal vaie på 17. mai.

NORGE FØRST: Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim vil aldri ta på seg FN-pins ifølge ham selv. Her sammen med Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Meg kommer dere aldri til å se med noen FN-pin», skrev Frps stortingsrepresentant Jon Helgheim nylig da han postet bilde av seg selv på sosiale medier. I stedet stilte han opp med norsk flagg på jakkeslaget. Han fikk raskt støtte av partikolleger som blant andre Morten Wold og Christian Tybring-Gjedde.

PIN-LIG: Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, tar avstand fra regjeringsmedlemmenes pins-bruk på sosiale medier.

– Helt absurd!

Høyremannen fra Bergen som er justispolitisk talsperson i partiet er lite imponert:

– Jeg prøver først og fremst å illustrere hvor ufattelig absurd denne debatten er blitt. Helt absurd! Dette forsøket på definere om man er for eller imot norske interesser ut fra hvilken pin man går med… er et sikkert tegn på at den politiske debatten er i ferd med å normaliseres. For makan til mer meningsløs, urnorsk tulledebatt kan jeg nesten ikke komme på, sier han.

– Hvorfor mener du at det er en tulledebatt?

– Fordi det ikke finnes et eneste menneske på Stortinget som ikke vil Norge vel. Jeg er imot å kapre det norske flagget til en politisk agenda. Om du går med én pin fremfor en annen, så har du en eller annen agenda som er «unorsk» eller ikke ivaretar norske interesser. Det er en helt absurd anklage mot gode kolleger, sier Frølich og tilføyer:

– Det er folk i Stortinget, i SV og Rødt og Ap og Sp, som jeg er riv ruskende uenig med. Men jeg ville aldri finne på å anklage dem for ikke å som intensjon å ivareta norske interesser. Selvfølgelig ønsker de det! Og de må gjerne gå med flagg eller uten flagg så mye de bare vil, sier han.

– Mye grums

– De som har brakt opp denne debatten og ført den inn i politikkens verden, er jo det partiet som satt i regjering med ditt parti Høyre inntil januar i år. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at de er kjempefine folk hele gjengen. Kreftene bak denne anti-globalismen er jeg imidlertid veldig redd for. Der er det mye grums, og mange farlige krefter i sving. Etter at jeg snakket om dette temaet på TV2 i helgen fikk jeg meldinger fra tre forskjellige folk som kalte meg «quisling». Disse kreftene er ikke gode. Frp-erne må vite litt om hva de leker med.

FARLIG: Peter Frølich tror Frps intensjoner er gode, men at partiet leker med ilden og farlige krefter i pins-debatten. Foto: Helge Mikalsen, VG.

– Hvorfor tror du Frp profilerer seg på dette?

– Jeg tror intensjonen er god, men at de leker med ilden er helt tydelig. Jeg tror vi nå skal sette punktum for denne debatten, og så skal vi anerkjenne at vi alle jobber for Norges interesser. Vi får heller konsentrere oss om å jobbe for at Norge skal komme gjennom den corona-krisen vi står i, for dette er en total tulledebatt, sier han.

– Etter at Frp gikk ut av regjering, og corona-krisen kom, har partiet gått tilbake til under ti prosent på meningsmålingene. Er dette et forsøk på å få oppmerksomhet rundt partiet?

– Enkelte partier lever jo for å konstruere sterke motsetninger, gjerne motsetninger som ikke er så store i virkeligheten, ved at man skaper «fiendebilder» som er overdrevne. Og i dette tilfellet må jeg definitivt si at det er overdrevent. Det er ingen i det norske storting som er noen quislinger, det er i hvert fall helt sikkert. Jeg sier ikke at jeg tror Frp mener det, for det tror jeg ikke at de gjør, men i det dype mørket på internett mener jo mange det. Derfor skal man være observant på ordbruken og retorikken. Dette er ingen krigserklæring fra meg mot Frp i det hele tatt, de må få gå med de pinsene de vil, men jeg ber dem om å tenke seg litt om.

Besserwisser

VG snakker med Frølich kort tid etter at Norge har flagget for at det var 75 år siden 8. mai 1945 – da Hitlers Tyskland kapitulerte og freden kom.

– Noen mener at det å gå med FN-pin er en slags besserwisser-greie, der man sier at man har fine verdier. Det kan jeg kanskje forstå at noen synes er litt rart. Men at noen skal bli aktivt motstander av FNs bærekraftsmål, som om det skulle være en ondskapsfull agenda bak det, det gjør meg helt perpleks, sier han.

– Inntil nylig har ikke FNs bærekraftsmål vært politisk kontroversielle?

– Det er helt korrekt. Du skal være ganske fiendtlig innstilt hvis du ser på bærekraft-målene og rynker på øyenbrynene, knurrer og tenker at her er det en agenda. Er man for eller imot fattigdomsbekjempelse? Er man for eller imot å gi undervisning til barn? For meg er det absurd, gjentar han.

Foto: Helge Mikalsen, VG

Nå har han begynt å samle pins selv.

– Den fineste pinsen jeg har er Spitfire-pinsen, til minne om norske piloter som kjempet under andre verdenskrig, sier han.

VG har forelagt dette intervjuet for partiledelsen i Frp, men Siv Jensen og Sylvi Listhaug peker på Jon Helgheim som rett mann til å kommentere Frølichs uttalelser.

Frp: – Ordentlig tull

– Dette her er jo noe ordentlig tull, som jeg ikke vet hvordan han har klart å koke sammen, egentlig. Han sier jo at han kan forstå at enkelte kan oppfatte å gå med denne FN-pinsen som besserwisser-aktig. Det er jo nøyaktig det jeg har sagt. At Frølich skal begynne å trekke dette inn i farlige konspirasjonsteorier, farlige holdninger – det blir rett og slett for dumt, sier Helgheim.

Han understreker at grunnen til at han reagerte, var at hele Regjeringen går med FN-pins, som en tydelig felles markering.

– Mange reagerer på at Norges regjering er så opptatt av noe som innbyggerne ikke bryr seg om, sier Helgheim.

Publisert: 11.05.20 kl. 21:09

Fra andre aviser