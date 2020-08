I RETTEN: Politiadvokat i PST Anne Karoline Bakken Staff i Oslo Tingrett i forbindelse om begjæring av fengsling av en norsk statsborger i mulla Krekar-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo tingrett vil løslate pågrepet mann i Krekar-saken

Oslo tingrett vil løslate mannen som er dømt til fengsel i Italia i mulla Krekar-saken. Beslutningen er anket, og han forblir dermed i varetekt inntil videre.

Kjennelsen ble umiddelbart anket av påtalemyndigheten, som hadde bedt om fire ukers varetekt.

Kjennelsen er gitt oppsettende virkning. Dermed blir han sittende i varetekt inntil lagmannsretten har ferdigbehandlet anken.

Det var 19. juli Norge mottok en arrestordre fra italienske myndigheter for å få mannen utlevert til Italia.

– Deretter har vi foretatt undersøkelser, slik vi skal etter loven, for å vurdere om vilkårene er oppfylt. Vi har kontaktet Kripos og italienske myndigheter, og vi har fått svar. Det har tatt noe tid, sier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Kan trolig ikke utleveres

Siktede ble pågrepet av PST utenfor sitt hjem tirsdag morgen. Etter nye regler om utlevering i Europa som ble innført i november, kan en utlevering nå være mulig i motsetning til tidligere, hvor norske statsborgere ikke kunne utleveres.

Men Oslo tingrett har kommet til at mannen sannsynligvis ikke kan utleveres, skriver NRK. De skriver at retten ikke har tatt stilling til spørsmålet om utlevering, men at kjennelsen tyder på at det ikke vil skje:

«Det foreligger etter rettens syn en obligatorisk grunn for avslag på begjæringen om overlevering etter arrestordreloven», heter det i kjennelsen som kanalen refererer til.

Mannen, som er bosatt i Østfold, ble tidligere i sommer dømt til ni års fengsel i Italia uten å være til stede i retten tidligere i sommer.

Han bestrider både varetektsfengsling og grunnlaget for utlevering. Han mener heller ikke at dommen mot ham i Italia er riktig.

Påtalemyndigheten mener at det nå foreligger unndragelsesfare på grunn av den nye arrestordren. Mannens forsvarer, advokat Celina Therese Ekholt, mener imidlertid at det ikke er unndragelsesfare fordi mannen er godt etablert i Norge.

– Han har bodd her i 21 år og hatt statsborgerskap siden 2006. Han har også en kone som er norsk statsborger og de har to små barn, sier Ekholt til NTB.

