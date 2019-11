EKSPLOSJON: Daphne Caruana Galizia ble drept av en bilbombe utenfor Valletta på Malta i 2017. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap

Politiet på Malta har pågrepet en mann de tror var mellomleddet mellom de som utførte og de som bestilte drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia i 2017.

NTB

Nå nettopp

Avisen The Times of Malta skriver tirsdag at regjeringen vurderer å gi mannen påtaleunnlatelse dersom han kan lede etterforskere til dem som bestilte drapet, skriver Reuters.

Mannen er mistenkt for å ha vært mellomleddet mellom de som bestilte drapet, mennene som er anklaget for å ha utført drapet og de som skaffet eksplosivene som ble brukt i operasjonen.

Daphne Caruana Galizia var kjent som en uredd gravejournalist og ble drept av en bilbombe nær hjemmet sitt 16. oktober 2017.

I tiden før attentatet hadde hun skrevet flere artikler der hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

En politikilde sier til avisen at pågripelsen skjedde tirsdag som en del av en annen etterforskning.

Ifølge avisen skal eksperter fra Europol ha gjort flere beslag hos mannen.

Publisert: 19.11.19 kl. 10:43

