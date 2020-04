KONTROVERSIELL: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell er kritisk til WHOs utspill om immunitet mot coronaviruset. Foto: TT via Reuters

Tegnell kritisk til WHO-utspill om immunitet

Fredag gikk Verdens helseorganisasjon ut med en advarsel om at det ikke finnes noen bevis for at den som har vært coronasmittet blir immun. Anders Tegnell mener det er et vagt utspill.

Oppdatert nå nettopp

– Akkurat nå har vi ingen bevis for at en test for antistoffer kan vise at en person er immun eller beskyttet mot å bli smittet igjen, sier epidemiolog i Verdens helseorganisasjon (WHO), Maria van Kerkhove ifølge Sky News.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell er kritisk til utspillet.

– Jeg har sett på hva de har sagt og synes det er en grov overtolkning. Det er en ganske vag uttalelse. Man vet ikke sikkert. De fleste eksperter er overbevist om at man får en viss immunitet. Det finnes veldig få tilfeller der man kan sikkert si at noen har blitt smittet to ganger, sier Tegnell til svenske TV4.

WHO har tidligere uttalt at de ikke vet om man blir immun av covid-19, og sa det gang at de trengte mer informasjon for å kunne fastslå det. Tegnell mener nå at det siste utsagnet er vagt og at man ikke kan tolke det som at de har fått ny informasjon som sier noe konkret.

Med noen få unntak fører alle virussykdommer til en større eller mindre grad av immunitet. Professor i smittsomme sykdommer ved Karolinska institutet, Jan Albert, mener det er rimelig å anta at dette også gjelder for coronaviruset.

– Det ville vært ekstremt rart om man ikke skulle bli immun en stund etter at man har vært gjennom denne sykdommen. Men ingen vet hvor lang den perioden er, sier han til Aftonbladet.

Også han er kritisk til WHOs utspill.

– Jeg synes det er merkelig. Mangelen på bevis for noe tyder ikke på at det motsatte er sant, sier han til avisen.

Sverige og flere land har satset på en såkalt «flokkimmunitet» i kampen mot coronaviruset, altså at sykdommen ikke sprer seg når tilstrekkelig mange i befolkningen har antistoffer i kroppen.

– Mange land foreslår å utføre hurtige serologiske tester for å finne ut hva de tror vil være et mål på immunitet. Akkurat nå har vi ingen bevis for at bruken av serologiske tester kan vise at et individ har immunitet eller er beskyttet mot å bli smittet igjen, sier van Kerkhove.

Publisert: 18.04.20 kl. 18:27 Oppdatert: 18.04.20 kl. 18:48

Les også

Fra andre aviser