Sykehus: 30-åring døde etter å ha deltatt på «covid-fest»

Mannen skal ha sagt at han var overbevist om at covid-19 var en bløff. Denne uken døde han på sykehus.

Det sier medisinsk sjef og lege Jane Appleby ved Methodist Hospital i San Antonio i Texas til ABC News.

Hun forteller at den 30 år gamle mannen hadde vært på en fest, hvor verten selv hadde fått påvist covid-19.

– Tanken er at folk går sammen for å se om viruset er reelt og om noen blir smittet, sier Appleby, som understreker at hun ikke sier dette for å skremme folk, men for å gjøre spesielt yngre folk oppmerksomme på at viruset kan ramme hvem som helst.

– Det diskriminerer ikke, og ingen av oss er uovervinnelige, sier hun til lokale News4sanantonio.

Ifølge Appleby fortalte mannen sykehusansatte like før han døde at han trodde han hadde gjort en feil, og at han hadde vært overbevist om at coronaviruset var en bløff.

USA er landet som har flest registrerte tilfeller av smitte i hele verden, med totalt 3.199.600 tilfeller til sammen ifølge VGs oversikt. Det er meldt om 134.269 dødsfall knyttet til covid-19-sykdom.

Det har vært en klar økning av smittetilfeller den siste tiden. Dagen med høyest registrert smitte er 10. juli, med 66.627 nye tilfeller.

Ifølge New York Times er det totalt 250.398 registrerte smittetilfeller i delstaten Texas. Per lørdag ettermiddag er minst 3.133 død som følge av viruset.

Lokale helsemyndigheter i Bexar County, hvor San Antonio ligger, har registrert 18.602 smittetilfeller og 166 dødsfall.

Publisert: 11.07.20 kl. 21:51

