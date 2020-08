Regjeringen utsetter gjenåpningen av Norge

– De gradvise lettelsene blir satt på vent, sier statsminister Erna Solberg. Samtidig videreføres munnbindanbefaling på kollektivtransport i Oslo med én uke.

– Selv om smittetallene har gått ned kan vi enda ikke si at vi har landet trygt. Vi har trolig kommet på litt tryggere grunn. Vi har hatt lokale utbrudd i noen kommuner i landet, det er derfor for tidlig å åpne opp mer, sier statsminister Erna Solberg.

Norge har totalt sett en synkende smittetrende per nå. Syv kommuner har riktignok stigende smittetrend, viser VGs oversikt. Ifølge regjeringens langsiktige strategi kunne det bli aktuelt å åpne for arrangementer for 500 personer fra 1. september.

– De gradvise lettelsene blir satt på vent, sier statsministeren. Det blir altså ikke åpnet for arrangementer for flere enn 200 personer nå.

Gjenåpning skal vurderes på nytt i begynnelsen av september.

– Vi skjønner mange er skuffet over dette, men vi gjør det for å holde kontroll på smitten.

Takker Sverige for vaksine-innsats

Statsministeren takker også Sverige for deres innsats i EU for en vaksine.

– Forrige uke bekreftet Sverige at de som medlemsland tar på seg oppgavene for å ta vaksinen videre til Norge og Island, jeg vil takke de for hjelpen vi har fått fra opp mot EU-kommisjonen, sier hun.

Den norske regjeringen forhandler ikke selv med produsentene om å bestille doser. EU-landene har nemlig blitt enige om å forhandle felles, og Norge er med i det samarbeidet.

EU-kommisjonen har inngått avtale med eller planlegger kjøpsavtaler med fire ulike aktørere: Oxford/AstraZenca, Sanofi / GSK, Curevac og Johnson & Johnson.

Viderefører munnbind-anbefaling i Oslo

Fredag for 14 dager siden kom regjeringen med anbefalinger av munnbind: Munnbind ble anbefalt på kollektivtrafikken der det ikke var mulig å holde avstand i Oslo, for reiser til og fra Oslo og i Indre Østfold.

Anbefalingen skulle gjelde 14 dager frem i tid. Nå skriver FHI i en pressemelding at munnbindanbefaling videreføres i Oslo, men opphever det for Indre Østfold.

Anbefalingen videreføres i én uke. De har også vurdert situasjonen i Bergen, men mener ikke det er nødvendig å anbefale for Bergen.

FHI vil også anbefale munnbind på butikken dersom en kommune får «høyt smittepress», men det er foreløpig ikke innført noe sted. Det er regjeringen som til syvende og sist bestemmer hva som skal anbefales.

Hva er «høyt smittepress»? Kriteriet er mer enn 100 nye tilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Men det må brukes skjønn på mindre kommuner, for det skal det ikke mange smittetilfeller til for at de kommer på dette nivået. Vis mer

Smittesituasjonen i Norge

Norge har totalt sett en synkende smittetrende per nå. Syv kommuner har riktignok stigende smittetrend, viser VGs oversikt.

Det er Bergen, Austevoll, Vestvågøy, Kristiansand, Ullensaker, Ålesund og Oslo.

Publisert: 28.08.20 kl. 14:06

