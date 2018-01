MØTER TRUMP: Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er onsdag i Washington DC for å treffe den amerikanske presidenten. Foto: Thomas Nilsson, VG

Erna: - Dette skjer om Trump kutter Palestina-støtten

Publisert: 10.01.18 16:26

WASHINGTON (VG) Erna Solberg vil fortelle Donald Trump at islamske aktører kan stå klare til å støtte palestinerne økonomisk dersom USA trekker sine bidrag ut av landet.

– Hvis amerikanere trekker seg ut og det betyr mer penger fra Iran eller Saudi-Arabia så binder det palestinerne sterkere til disse landene, sier Solberg til VG i forkant av møtet.

Norge leder Giverlandsgruppen for Palestina, som er vesentlig finansiering for selvstyret. Hun sier at det er viktig at denne balansen består.

I desember 2017 ble det klart at Trump ville legge den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem. En beslutning som har mottatt kritikk fra flere hold - spesielt hos Palestinere.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal lede et møte i Giverlandsgruppen 31.januar.

Søreide sier under en pressekonferanse i Washington at dette møtet er fremskyndet fordi dette er det eneste forumet hvor palestinere og israelere nå møtes i samme rom.

Det er imidlertid ikke lagt opp til at møtet i Washington onsdag skal ta de store spørsmålene - som tostats-løsning og Jerusalems fremtidige status.

Vil ikke rette pekefiner på klimapolitikken

Under møtet er det ventet at statslederne vil diskutere forsvars- og sikkerhetspolitikk, internasjonalt samarbeid, handel og investeringer. Klima står også på agendaen for møtet , men Solberg vil ikke bruke anledningen til å rette en pekefinger mot USA .

– Det er viktig å snakke om hvorfor man er opptatt av klimaspørsmålene. Vi er opptatt av det fordi vi ser virkningene av klimaendringene i de arktiske områdene. Vi er også opptatt av det fordi det er en rammebetingelse som kan bidra til å forverre økonomien og skapingen av nye arbeidsplasser fremover:

– Jeg tror på argumentasjonens kraft, ikke på pekefingerens kraft. Derfor er det viktig å snakke om hva vi egentlig kan oppnå ved å bekjempe klimaendringene, sier Solberg til VG i forkant av møtet.

Trump trakk USA ut av Paris-avtalen i juni i fjor, noe som skapte et stort hull i klimafinansieringen. Avtalen har støtte fra nesten alle andre land i verden.

USA har likevel signalisert at de vil fortsette å jobbe for å redusere CO2-utslipp, og Trump-administrasjonen vil også fortsette å ha bilaterale samtaler om klima og energi med andre land.

Vil se på frihandelen

Solberg vil også ta opp frihandel med Trump. Hun vil vise til at Norge nå importerer større verdier enn vi eksporterer til USA, etter at amerikanerne ble mer selvforsynte med olje og energi.

Statsministerens kontor (SMK) har beregnet at norske bedrifter i USA understøtter en halv million amerikanske arbeidsplasser.

Når Donald Trump forsøker å rive i stykker handelsavtaler han mener er til ulempe for USA, vil Solberg vise til at internasjonale trafikkregler er viktig for små land som Norge, men også for USA, understreker hun.

– Jeg vil argumentere for at det er viktig og fremtidsrettet, men også kommersielt bra å jobbe for mindre utslipp, Det er kanskje en bedre vei inn i diskusjonen om Paris-avtalen, sier den norske statsministeren.

– Har du gjort noen andre forberedelser i forkant av dette møtet enn du gjorde da du møtte Obama?

– Nei det har jeg ikke. Jeg har forberedt meg på politikk og innhold, også tenker jeg at folk er folk, det gjelder faktisk bare å være åpen og hyggelig, sier hun.

Utelukker ikke Norges-besøk

Solberg forventer at møtet vil forsterke båndet mellom USA og Norge, et bånd hun mener er viktig blant annet av sikkerhetspolitiske årsaker.

– Det er også viktig fordi USA er en stor og betydningsfull makt i verdenssamfunnet, sier Solberg.

Som en gave fra Norge skal Trump få en putter som kalles Bergen - en golfkølle av merket Ping, som ble grunnlagt av en utflyttet nordmann.

– Har du tenkt å invitere Donald Trump til Norge ved en senere anledning?

– Jeg mener han er hjertelig velkommen. Det er jo en prosess hvis man skal invitere en annen statsleder, for å se på om det er aktuelt eller ikke, og det har vi ikke lagt opp til nå:

– Men han er hjertelig velkommen. Om vi får en sittende amerikansk president til å komme på besøk ville det vært en fjær i hatten. Men det ligger ikke som en del av noen offisiell invitasjon i forbindelse med dette møtet, sier Solberg.