ULOVLIG MØTE: Vidar Brein-Karlsen er tidligere statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet for Frp, i dag jobber han for den kinesiske mobilgiganten Huawei. Foto: Justisdepartementet

Karantenenemnda: Brein-Karlsen inviterte til ulovlig Huawei-møte

NYHETER 2018-09-12T15:18:53Z

Tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp), som nå har fått toppjobb i kinesiske Huawei, ga mangelfulle opplysninger til Karantenenemnda.

Publisert: 12.09.18 17:18 Oppdatert: 12.09.18 17:43

De har nå konkludert med at et møte han inviterte Senterpartiet til ville vært et brudd med reglene, dersom møtet ble gjennomført.

VG og Tek.no har tidligere i høst skrevet om hvordan det kinesiske mobilselskapet Huawei ikke får bygge i USA og Australia, av frykt for spionasje , mens de i Norge får store kontrakter.

Senterpartiet har anklaget den tidligere statssekretæren i Justis- og beredskapsdepartementet for karantenebrudd på jobb for selskapet.

Da statssekretær Brein-Karlsen gikk fra Justisdepartementet til en toppjobb i den kinesiske mobilgiganten Huawei, fikk han ett års saksforbud – hvor han ikke fikk involvere seg i saker som Justisdepartementet eller Samferdselsdepartementet er involvert i.

28. august inviterte Brein-Karlsen Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet til et møte for å diskutere sikkerhet i norsk telenett. Møtet ble foreslått på bakgrunn av «medieoppslag og debatt i går vedrørende ovennevnte tema», men ble ikke noe av.

Det er nå flere opplysninger om møtet den tidligere statssekretæren inviterte til, som nemnda i dag reagerer på, og kaller det et brudd med saksforbudet:

«Karantenenemnda konkluderer med at et møte av denne karakter, som gjelder nettsikkerhet og datasikkerhet, og som hører under Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet, ville vært et brudd med saksforbudet dersom møtet hadde vært gjennomført» , skriver de i et brev til Brein-Karlsen i dag.

Reaksjoner hos Senterpartiet

Det var etter at VG stilte spørsmål ved sikkerheten rundt utbyggingen, at Senterpartiet gikk hardt ut og mente regjeringen burde vurdere et forbud mot Huawei. Dagen etter fikk de en mail av Brein-Karlsen, som ba om et møte.

I mailen med tittelfeltet «sikkerhet i norsk telenett» viser han til «medieoppslag og debatt» om sikkerhet og inviterer Senterpartiet til en presentasjon om sikkerhet i telekomsektoren – og Huawei.

Karantenenemnda uttalte først at dette ikke er et brudd på karantenereglene .

– Det å gi generell informasjon, er ikke i strid med det saksforbudet han har fått, salederen for Karantenenemnda, Hill-Marta Solberg, til VG forrige uke.

Svaret skapte reaksjoner hos Senterpartiet.

– Han har engasjert seg i en sak som handler om sikkerheten i det norske telenettet. Nå må vi huske hva slags setting denne hendenvelsen kom i. Det var dagen etter VG hadde et stort oppslag med Huawei og reaksjoner fra Sp, sa Sps Sigbjørn Gjeldsvik til VG.

Karantenenemda uttalte tidligere at de ikke ville gå videre med saken, og at de baserte seg på de opplysningene som Brein-Karlsen selv ga de, men har onsdag konkludert med at han i sin rolle som Huawei-ansatt ikke ga riktige opplysninger, og at et slikt møte med Sp ville vært ulovlig.