Svensk minister om måling av sigaretter: – Urovekkende

Norske myndigheter forsterker nå initiativet til nordisk samarbeid for å endre måten sigaretter blir målt på. – Vi lytter til Norge, sier den svenske sosialministeren.

Den svenske sosialministeren Annika Strandhäll (Socialdemokraterna) sier Sverige følger diskusjonen om ventilasjonshullene i sigarettfiltrene nøye.

– Vi har fulgt VGs reportasjer, samt fått signaler fra vår ekspertmyndighet. Men før vi kan handle, trenger vi mer kunnskap om temaet. Derfor følger vi nøye med på diskusjonene i Norge og Nederland.

Det er urovekkende at ulike metoder gir så vidt forskjellige resultater, spesielt ettersom dette handler om en lovbestemt metode, sier Strandhäll.

Møttes på Island

Kort tid etter at VG skrev om de usynlige hullene i sigarettene, møttes byråkrater fra de nordiske landene på Island. Der diskuterte de både ventilasjonshullene og måten sigaretter blir målt på.

– Det ble en god diskusjon. De var interesserte i tematikken. Men for de fleste er dette en problemstilling de ikke kjenner godt, sier folkehelseminister Åse Michaelsen .

Finske byråkrater var til stede på det nordiske møtet. Det er verdt å undersøke andre metoder enn den EU-godkjente ISO-standarden, mener seniorspesialist Reetta Honkanen i Finlands helsedepartement.

– Finland er åpne for å diskutere dette og muligens også være en del av et nordisk initiativ, sier Honkanen til VG.

Formelt brev

Folkehelseminister Åse Michaelsen sier hun vil sende et formelt brev til alle de nordiske landene, for å sikre at diskusjonen om målemetodene følges opp på politisk nivå.

Kommende uke er det også partsmøte til tobakkskonvensjonen. Der vil byråkrater fra helsedepartementet og helsedirektoratet drøfte saken med representanter fra flere andre land.

Utreder forbud

– Så vil jeg konkludere på hva som er beste fremgangsmåte fremover. Når det gjelder forbud mot ventilasjonshull, vil jeg be Folkehelseinstituttet om å utrede dette. Jeg vil også undersøke hvilke prosesser som allerede pågår i andre land. I denne saken tjener alle parter på internasjonalt samarbeid.

Det er etter VGs avsløringer om at myndighetene ikke overvåker eller kontrollerer sigarette r som selges i Norge at folkehelseministeren bestemte seg for å ta grep om dette. Kreftforeningen mener at sigaretter med ventilasjonshull nå må trekkes fra det norske markedet.

Tobakksbransjen avviser at produktene deres er ulovlige. Selskapet bak Marlboro-merket, Philip Morris, svarer at sigaretter skal måles etter ISO-standaren.

– Slik har loven vært siden 1994, og Philip Morris følger denne loven, sier Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris til VG.

Venter på et forslag

I begynnelsen av oktober vil problematikken rundt ventilasjonshull og ulike målemetodene også bli diskutert i et større WHO-møte i Geneve, opplyser den svenske sosialministeren Annika Strandhäll. Hun sier at de vil følge denne diskusjonen nøye.

– Hva tenker du om et nordisk initiativ?

– Jeg tror det er bra. Vi vil tjene på å samarbeide om dette og lytter til hva Norge har å si. Jeg vet at min norske ministerkollega jobber med et felles initiativ nå. Men det er vanskelig å si noe mer konkret om dette før vi har et forslag å forholde oss til.