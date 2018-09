HØYRE- ELLER VENSTRESIDEN? I et opprop til partileder Knut Arild Hareide (KrF) ber flere ordførere han om å stå stødig på høyresiden i norsk politikk. Foto: Helge Mikalsen

Ordførere til Hareide: – Hold deg til høyresiden!

NYHETER 2018-09-25T14:06:45Z

I en e-post til partiledelsen advarer KrFs ordførere i Rogaland mot venstresiden, etter det flere opplever som en flørt med Arbeiderpartiet i partileder Knut Arild Hareides nye bok.

Publisert: 25.09.18 16:06 Oppdatert: 25.09.18 16:26

«Vår klare anbefaling er at KrF på Stortinget bekrefter samarbeidet med høyresiden i norsk politikk. Et slikt retningsvalg vil uten tvil skape reaksjoner, men disse vil være små i forhold til alternativet – et linjeskifte mot venstresiden» , skriver fire ordførere og tre varaordførere i en e-post til partiledelsen, som VG har fått tilgang til.

– Det er mange saker som skiller oss fra venstresiden, den siste nå er regionreformen, sier Henrik Halleland, ordfører i Finnøy kommune.

Det var han som tok initiativ til oppropet.

I e-posten advarer ordførerne mot at et samarbeid med venstresiden vil være et skifte som skaper uro både blant medlemmer og velgere, spesielt i deres eget fylke Rogaland.

– Man får signaler om at KrF oppsøker venstresiden, dette får vi sterke reaksjoner på lokalt. I så fall er det å snu politisk, i og med at man har støttet Erna som statsminister, sier ordfører i Kvitsøy, Mirjam Ydstebø.

Det var TV 2 som omtalte e-posten først.

Skal ta retningsvalg

KrF er inne i en prosess denne høsten, der de aktivt vil ta stilling til partiets politisk retning. I forrige periode fungerte partiet som et støtteparti til Solberg-regjeringen, nå står KrF igjen som et fritt opposisjonsparti på Stortinget, og støtter regjeringen i enkeltsaker.

«Vi oppfordrer også til fortgang i prosessen, da dagens uavklarte situasjon vanskeliggjør det lokale nominasjonsarbeidet i kommunene» skriver ordførerne videre.

Hareides bok uløste reaksjon

Tirsdag formiddag lanserte Knut Arild Hareide sin første bok, «Det som betyr noe», der han argumenterer for KrFs posisjon som et sentrumsparti, som kan samarbeide både til høyre og venstre i politikken.

Flere har likevel lest boken som et signal og ønske om å gå til venstre i norsk politikk, noe Hareide selv avviste på lanseringen .

Finnøy-ordføreren bekrefter at oppslagene om boken var med på å utløse behovet for å si ifra.

– Jeg har ikke lest boken selv, men hører at veivalg er en rød tråd. Det er nok en av grunnene, men også prosessen vi nå er inne i.

– Flere i partiet ønsker å gå til venstre og har tatt til ordet for dette, det er vi veldig uenig i. Derfor var det viktig med en stemme som står for der vi som parti tradisjonelt har vært, sier Halleland.

Åpen for Frp-samarbeid

Hallelands ideelle regjering er en regjering består av Høyre og sentrumspartiene. Han er ikke fremmet for at partiet igjen kan etablere en samarbeidsavtale, men ikke gå inn i en regjering med Frp.

– Mener du det er mer aktuelt å sitte i en regjering med Frp på høyresiden, enn Ap og SV på venstresiden?

– Det ønsker jeg ikke å svare på.

Ydstebø er derimot mindre fremmed for å sitte i en regjering med Frp;

– Jeg tenkte etter valget at det ikke er aktuelt, men er mer åpen for det nå. Vi har tidligere fått mye gjennomslag som støtteparti, og kan ta æren for dette med en hånd på rattet.

– Så da mener du dere burde gå i regjering med Frp?

– Frp har kanskje blitt mer ansvarlige i regjering, enn det flere hadde forventet. Jeg opplever dette som en holdning flere har, men så må det være de konkrete sakene som avgjør, sier hun.