Lever på fem kvadratmeter for å beskytte Østlandet mot skogbrann

Publisert: 03.06.18 21:19 Oppdatert: 03.06.18 22:01

NYHETER 2018-06-03T19:19:07Z

Mens Sør-Norge er knusktørt, bor Per Erik Evensen (72) på fem kvadratmeter i det eneste bemannede branntårnet i Nord-Europa.

– Jeg bodde her sammenhengende i tre måneder gjennom tolv somre. Jeg ser vel i gjennomsnitt mellom 12 til 15 skogbranner i året.

Det er få som kjenner branntårnet Linnekleppen i Rakkestad kommune i Østfold bedre enn Per Erik Evensen. Etter noen års opphold er han tilbake. I en liten hytte på toppen, som er 2,3 meter ganger 2,3 meter stor, har han bedre utsikt enn noen andre i Norge.