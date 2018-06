VIL LANDE: Olje- og energiminister Terje Søviknes sier det er viktigere å bruke tid for å sikre at den mye omtalte norske månelandingen med CO2-fangst kan finne sted. Foto: Line Møller

Frp-Søviknes vil sikre CO2-månelanding

Publisert: 03.06.18 20:00

Oljeminister Terje Søviknes (Frp) har tatt grep som forplikter Norge til å ta en ledende rolle for å spre CO2-rensing og lagring.

Han har som ambisjon å sikre norsk CO2-månelanding. I debatten i forbindelse med revidert budsjett er Søviknes anklaget for ikke å vise nok vilje til å satse på norsk CO2-rensing.

Han gikk ut mot kritikken tidligere i uken, da han gikk langt i å si at Klemetsrud-anlegget i Oslo kan bli det andre pilotprosjektet i Norge, hvis prosjektets økonomi får godkjenningsstempel av en ekstern kontrollør.

Nå har han tatt initiativ som skal sørge for at Norge tar en lederrolle for at det blir flere CO2-renseprosjekter i verden.

– På et møte i København i forrige uke lanserte Norge, USA og Saudi-Arabia, i samarbeid med sjefen for det Internasjonale energibyrået, Fatih Birol og Equinor, et initiativ på ministermøtet Clean Energy Ministerial (CEM) i København. Målet er å løfte opp fangst og lagring av CO2 som en viktig internasjonal satsing, sier Søviknes.

– Betyr det at de som tviler på din vilje, tar feil?

– Ja, regjeringen ønsker at Norge skal ta en ledende rolle i verden, fordi vi har så gode forutsetninger for å få til et helhetlig system med rensing, fangst, transport og lagring av CO2.

– Fordi vi kan lagre store deler av Europas CO2 i bunnen under Nordsjøen?

– Ja, vi er ett av landene i verden som har mulighet til å få opp en helhetlig sløyfe som kan rense og lagre CO2. Equinor-sjef Eldar Sætre var med på møtet og bekreftet at Equinor vil jobbe aktivt for å sikre at Norge og andre land får anledning til å lagre CO2 i fremtiden. Skal vi rense CO2, så må vi ha steder å lagre den. Equinor ser det industrielt interessant å delta.

På møtet ble det lagt frem informasjon om at det nå er 17 store CO2-renseprosjekter i drift i verden, og at fire kommer i gang i 2018.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen, må verden makte å rense CO2 og vårt initiativ skal bidra med kunnskap og teknologi, som gjør at stadig flere land vil satse på rensing – og ikke minst at det faktisk blir lønnsomt å rense.

– Vi skal også sørge for at fangst blir fulgt opp på fremtidige møter med flere av verdens energiministre, industriledere og finansielle institusjoner. Initiativet fikk bred støtte under møtet, hvor 25 land deltok.

– USA skal være en av initiativtagerne: Det er litt overraskende sett i lys av at president Donald Trump har sagt nei til Parisavtalen?

– Det er svært gledelig at USA vil ta en lederrolle. Trump har kommet på banen med skattelette for CO2-prosjekter. USA har ett av verdens største CO2-renseanlegg i Texas. Vi opplever selv stor amerikansk interesse; flere amerikanske selskaper har kommet til Norge for å teste ut sine prosjekter ved testsenteret på Mongstad.

Han sier det er viktig at Europa kommer etter.

– Det er viktig å få opp interessen for CO2-lagring i Europa.

Gruppen som skal jobbe med å få opp levedyktige CO2-reduksjonsalternativ, skriver at de skal legge til rette for spredning av kunnskap om teknologier, regler og politikk og bidra til strategiske partnerskap for å akselerere både korte og langsiktige investeringer i CO2-renseprosjekter.

– Hva vil det koste Norge å få opp et fullskala renseanlegg?

– Det er anslått til 8–12 milliarder kroner. Men først må vi få i gang pilotprosjekt ved Norcems sementfabrikk i Brevik og forhåpentligvis på Klemetsrud.

– Et norsk prosjekt er utsatt og utsatt og dere legger også opp til en tregere prosess enn planlagt?

– For å hindre at flere «månelandinger» ender med buklanding, mener vi det er viktig å bruke den tiden som kreves, for å sikre at vi faktisk greier landet et slikt prosjekt i fremtiden. Om vi får en investeringsbeslutning i 2019 eller 2020/2021 er ikke kritisk; Ifølge Birol er det viktigste at CO2-fangst er tatt i bruk rundt 2030.

Bellona-leder Frederic Hauge er fornøyd.

– Det er fint at Søviknes begynner å bli opptatt av CO2-rensing. Vi tar gjerne en prat med ham. Det viktigste nå er at Klemetsrud-anlegget får starte opp med sitt pilotprosjekt. Jeg mener krav om ytterligere utredninger er et spill uten realiteter.