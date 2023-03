ALVORLIG: Slik så det ut på T-banevognen etter knivstikkingen lørdag 11. mars. Nå jobber politiet blant annet ut ifra en hypotese om at det hele kan ha startet som et ran.

Drapsforsøket på T-banen: Kan ha startet som et ran

Politiet lurer på om knivstikkingen av en 16 år gammel gutt på T-banen i Oslo kan ha vært et ran som utviklet seg til å bli et drapsforsøk.

Den 16 år gamle gutten var på T-banen på vei hjem for å se en film, da lørdagskvelden tok en svært brå vending for snart to uker siden.

– Vi jobber blant annet ut ifra en hypotese om at dette var et ransforsøk, som utartet til et drapsforsøk, sier politiadvokat Kine Wesseltoft til VG fredag.

Like før klokken halv ni den 11. mars ble 16-åringen ble utsatt for det politiet mener er et drapsforsøk i T-banevognen som kjørte i retning Tøyen fra Jernbanetorget i Oslo sentrum.

Publikums innsats har i ettertid blitt ansett som livreddende for 16-åringen.

Fem unge menn er siktet i saken, fire av dem for drapsforsøk, mens den femte er siktet for etterfølgende bistand.

Politiet har fortsatt ingen opplysninger om at den fornærmede gutten og de siktede kjenner hverandre fra før, sier Wesseltoft fredag.

På bakgrunn av det har politiet tidligere sagt at de ser på knivstikkingen som tilfeldig.

FØRT VEKK: Fem menn ble relativt raskt pågrepet etter knivstikkingen. Her føres en av dem bort av politiet.

Skrevet ut av sykehus

Guttens bistandsadvokat Helene Ellnes har forklart at opplevelsen var svært skremmende og at gutten trodde han skulle dø. I etterkant lå han flere dager på sykehus med skadene.

– Helsetilstanden hans er stabil og han er skrevet ut fra sykehuset, opplyser Wesseltoft i politiet nå.

Alle de fire unge mennene som er siktet for drapsforsøk sitter nå i politiets varetekt og har så langt nektet å forklare seg. De nekter alle straffskyld.

Alle de fem siktede er kjent for politiet fra før.

