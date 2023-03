FLERE DØDE: Tre barn er drept etter en skoleskyting i Nashville mandag morgen lokal tid.

Fem drept i skoleskyting i Nashville

Tre av de drepte er barn, bekrefter sykehuset.

Sykehuset bekrefter selv at tre barn er døde etter skoleskytingen klokken 18.54 mandag kveld norsk tid.

Det lokale brannvesenet har tidligere bekreftet at flere var skadet etter skytingen, men det har vært ubekreftede meldinger om hvorvidt det var omkomne eller ikke.

Politiet meldte imidlertid tidlig at gjerningspersonen var død. Foreldre til skoleelever er bedt om å møte opp et sted i nærheten for å få treffe igjen barna.

Skoleskytingen har skjedd på en kristen privatskole som går fra førskolenivå opp til sjetteklasse i Nashville i Tennessee i USA.

