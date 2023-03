SKREV HISTORIEN: Forfatter Åsne Seierstad gjorde historien om de to søstrene som nå hentes hjem til Norge kjent i boken «To søstre», som handlet om deres radikalisering i Norge og senere reise til Syria.

Skrev bok om de terrorsiktede søstrene: − Veldig bra for barna

Forfatterens første reaksjon er at hjemhentingen av de to søstrene som nå skjer er bra for barna. Redd Barna mener det er på høy tid – og at det burde ha skjedd tidligere.

Historien til de to søstrene som nå hentes hjem fra al-Roj-leiren til Norge, ble godt kjent da forfatter Åsne Seierstad fortalte historien om radikaliseringsprosessen deres i boken «To søstre».

– Det aller første jeg tenker er at dette er veldig bra for barna. Dette er tre jenter på under 9 år som nå får muligheten til et liv i Norge. Barna er gjennom sine mødre norske statsborgere, sier Seierstad til VG.

BAKGRUNN: Terrorsiktede Syria-søstre på vei til Norge

Boken Seierstad skrev om søstrene handlet om hvordan de ble radikalisert, brøt med familien, og dro til Syria i tiden da terrorstaten IS spredte død og frykt i Irak og Syria. Siden har de giftet seg og fått barn der.

I 2019 ble de kjent at søstrene var i live i al-Hol-leiren i Syria, etter at dette hadde vært uvisst i lang tid. Når de nå får bistand til å bli hentet hjem av norske myndigheter er det fra al-Roj-leiren.

Info Dette er Syria-søstrene De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn. Vis mer

Redd Barna mener det er på høy tid at barna nå hentes hjem til Norge.

– Det er en skam at norske myndigheter ikke har tatt ansvar og hentet barna hjem til en trygg barndom for lenge siden, og det er forferdelig at det fremdeles er ett norsk barn igjen i Syria, men det er likevel en gledens dag for de tre barna som nå er trygt hjemme, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Ble radikalisert

De to søstrene reiste fra Bærum til Syria i 2013.

– Kvinnenes radikalisering pågikk over lang tid, først via Islam Net, så gjennom egen koranlærer, deretter gjennom egne studier. Det var flere som på den tiden (2013) trodde at de kunne danne et islamsk paradis i Syria. Den drømmen er vel for de fleste knust.

Seierstad har fulgt rettssaken mot IS-kvinnen som tidligere har flyttet hjem til Norge og ble straffeforfulgt her. Hun ble dømt for deltagelse i terrororganisasjon, for oppgavene hun hadde som husmor i hjemmet og med ivaretagelse av barna.

De to søstrene er forberedt på at de vil bli pågrepet når de kommer til Norge.

– Disse kvinnene reiste til Syria et knapt år før IS ble etablert, og giftet seg med menn som senere ble med i IS. Hvor frivillig dette var vil trolig bli en viktig sak for påtalemyndigheten.

Kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors håper nå at flere stater, inkludert Norge, tar ansvar for å finne løsninger for resten av dem som er igjen i leirene - og spesielt egne borgere.

– Tusener er strandet i leire nord-øst i Syria, inkludert borgere fra mange land. Frarøvet friheten og uten en løsning i sikte. Røde Kors mener at norske myndigheter også har et ansvar for å bidra til å finne en løsning, ikke bare for de norske borgerne, sier Mjærum.