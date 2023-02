I BRESJEN: Dan Bjørke leder Oslo Pride. Han uttaler seg på vegne av flere av de største Pride-festivalene i Norge.

Oslo Pride krever ekstern gransking av E-tjenesten

Regjeringen må nedsette en ekstern gransking med et mandat som også inkluderer E-tjenesten, sier Dan Bjørke, leder av Oslo Pride.

– Nå skal vi være meget tydelige, sier Oslo Pride-lederen og ber om at alle sider ved terrorangrepet i Oslo 25. juni granskes:

– Regjeringen må sporenstreks nedsette en ekstern gransking med et mandat som også inkluderer E-tjenesten. Dette krever flere av de største pridene i Norge.

Bjørke og en samlet Pride-bevegelse reagerer sterkt på VGs avsløring av innholdet i dialogen mellom en agent i den norske Etterretningstjenesten Etterretningstjenesten E-tjenesten ligger under Forsvaret og har som en av sine viktigste oppgaver å hente inn informasjon i utlandet som kan avdekke og motvirke alvorlige ytre trusler mot Norge.og en islamist i forkant av terrorangrepet under Oslo Pride i fjor sommer.

– I forrige runde gikk PST ut og sa at varselet ikke var konkret nok, men dagens meldinger i VG ser særs spesifikke ut. I tillegg vet vi at Arfan Bhatti la ut en post uken før Oslo Pride hvor han oppfordrer til drap på skeive. Nå får vi vite at E-tjenesten visste at Bhatti samtidig planlegger et konkret angrep i Norge, sier Bjørke.

Evaluering, ikke gransking

Pridene i Norge frykter den pågående evalueringsprosessen ikke er god nok, fordi mandatet fra Politidirektoratet ikke inkluderer Etterretningstjenestens rolle i saken.

E-tjenesten er nemlig underlagt Forsvarsdepartementet, mens PST og POD er underlagt Justisdepartementet. Evalueringen av politiet og PST omfatter informasjonen som E-tjenesten selv har overlevert til PST.

– Den evalueringsprosessen som pågår nå har Politidirektoratet tatt regi på, både hva gjelder nedsettelsen av utvalget og mandatet.

Bjørke reagerer blant annet på på at ingen av de skeive organisasjonene er tatt med i arbeidet.

Info Terrorsaken – dette har skjedd 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og 24 ble skadet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

Opplysningene agenten mottok, gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Men PST varslet ikke Oslo-politiet før angrepet.

I september ble to menn pågrepet og fengslet i Norge for å ha medvirket til terroren. Rett før ble Arfan Bhatti, som var i Pakistan, siktet for terror og etterlyst. Han er nå fengslet i Pakistan og norske myndigheter vil ha ham utlevert til Norge. Vis mer

Dette er saken

Under dekke av å være terrorist i Den islamske staten (IS), fikk en agent på oppdrag fra den norske etterretningstjenesten vite om et planlagt angrep mot Skandinavia.

Agenten ba islamisten om å vente, men understreket at hvis operasjonen var ekte, måtte den gjennomføres på en god måte, føre til stor skade og gjøre dypt inntrykk på «de vantro».

Agenten skrev også at IS verdsatte det forestående angrepet og takket islamisten for innsatsen, ifølge VGs opplysninger.

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (Venstre) reagerer på at en agent i E-tjenesten går så langt som å oppfordre til å gjøre stor skade.

– E-tjenestens oppgave er å sanke inn mest mulig informasjon om forhold som kan true norske borgere, informasjon som man i neste runde kan bruke til å trygge norske innbyggere. De må forventes å forholde seg til at handlingene deres kan få konsekvenser, skriver han i en e-post til VG.

Han oppfordrer E-tjenesten til å komme på banen og oppklare hva som har skjedd.

– Dersom E-tjenesten absolutt ser seg nødt til å benytte denne typen virkemidler, må de som minimum sørge for at PST og politiet følger opp i andre enden, med skjerpet beredskap. Derfor er jeg svært skuffet over at samhandlingen mellom E-tjenesten og PST ikke ble en del av mandatet til 25. juni-evalueringen, noe Venstre har sendt justisministeren spørsmål om, sier Almeland.

Opplysningene agenten fikk, gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten sier til VG at de ga PST all relevant informasjon fortløpende.

PST varslet aldri politiet om den pågående terrorjakten.

Seks dager etter at E-tjenesten først varslet PST, skjøt Zaniar Matapour mot folk på fest i Oslos gater.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept i angrepet. Ytterligere ni personer fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet.

Det som skulle være en feiring av mangfold og skeiv kjærlighet, ble et terrormål hvor kulene haglet mot uteserveringene og inn i lokalene.

PÅ OPPVASKMØTE: PST-sjef Beate Gangås inviterte Dan Bjørke og Oslo Pride til PSTs kontorer i Nydalen 19. januar i et forsøk på å gjenreise tilliten etter avsløringene om terrorangrepet i fjor sommer.

Etter VGs avsløring om E-tjenestens topphemmelige operasjon innkalte PST Oslo Pride til et møte 19. januar i et forsøk på å gjenreise tilliten.

Før Pride-terroren fanget PST opp en melding på Facebook-kontoen til den norske islamisten Arfan Bhatti. PST har ikke villet si når de oppdaget meldingen, annet enn at det var «kort tid før angrepet».