Statsadvokaten opprettholder henleggelse av Silje-saken

Nesten 30 år etter drapet på Silje Marie Redergård (5), der hennes tre lekekamerater ble utpekt som drapsmenn, henlegges saken på ny.

Statsadvokaten i Trøndelag har besluttet å opprettholde henleggelsen fra 1994, men understreker at de tre guttene som fikk skylden for femåringens død, renvaskes.

– De tre guttene må anses for å være uskyldige, sier statsadvokat Per Morten Schjetne, som bekrefter at de henlegger saken, til VG.

I en pressemelding utsendt av Trøndelag statsadvokatembeter, står det at det følger av uskyldspresumsjonen at alle tre skal anses uskyldige.

– Det er vår vurdering at det i dag ikke er ytterligere relevante etterforskningsskritt som kan bidra til å belyse hendelsesforløpet ytterligere, står det.

NRK meldte om henleggelsen først.

Sigrun Dybvad, som er bistandsadvokat for Siljes foreldre, sier at de foreløpig ikke ønsker å kommentere avgjørelsen.

BLE FEM ÅR: Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke i Trondheim 15. oktober 1994.

– Et spark til politiet

Seksåringens forsvarer Sigurd Klomsæt sier klienten hans sitter igjen med blandede følelser etter avgjørelsen:

– Han er svært glad. Overveldet. Men samtidig tom og trist fordi dette har vedvart i 28 år, sier Klomsæt til VG.

– Det er en henleggelse på en litt feig måte, fordi den ikke i tilstrekkelig tar avstand fra beslutningen i 1994. Samtidig er det et spark til politiets arbeid fordi den sier det ikke var grunnlag for anklagene i 1994 og konstaterer at de var uskyldige.

Vil be om erstatning

Johannes Wegner Mæland, som forsvarer femåringen, en av de tre lekekameratene, understreker at de nå må anses uskyldige.

– Min klient er lettet og glad for at han nå anses som uskyldig, sier Mæland til VG.

Han sier videre at det er naturlig å se på en erstatning for hans klient nå.

Klomsæt bekrefter at de kommer til å be om både granskning av saken og erstatning.

– Det blir store summer, sier forsvareren, men kan foreløpig ikke si hvor mye de kommer til å be om.

– Den eneste måten Staten kan kompensere sitt svik i alle ledd på, er gjennom penger, sier Klomsæt.

Dette er saken

Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim lørdag 15. oktober 1994.

Femåringen ble funnet delvis avkledd i snøen og hadde synlige skader på overkroppen, men ingen av disse var så alvorlige at de var dødelige. Hun døde trolig som følge av nedkjøling. Siden 1994 har saken bli etterforsket som en «legemesbeskadigelse med døden til følge».

Et drøyt døgn senere utpekte politiet tre lokale gutter på fire-fem og seks år som de skyldige.

Guttene var under den kriminelle lavalderen og ble aldri dømt i rettsvesenet, men skyldstempelet endret livet deres for alltid.

TIL MINNE: Noen dager etter Siljes død er stedet femåringen ble funnet død dekket av blomster og lys.

Saken ble besluttet gjenopptatt i desember 2021 etter at NRK Brennpunkt publiserte dokumentarserien «Drapet i akebakken», der en rekke eksperter refser den opprinnelige politietterforskningen.

Guttene, som i dag er i 30-årene, har hatt status som mistenkte i den nye etterforskningen og har fått oppnevnt forsvarere.

Advokat Sigurd Klomsæt kaller saken en skandale på linje med Baneheia og Birgitte Tengs-saken.

– Gapestokk ble avskaffet i Norge ved lov 17. mai 1848. Men for de tre guttene ble ordningen gjeninnført i oktober 1994 av politi og statsadvokat i Trondheim, sa Klomsæt til VG i en e-post i forkant av avgjørelsen.

HOS NRK: Frem til Brennpunkts dokumentarserie har ingen brydd seg om at guttenes rettssikkerhet ble neglisjert, mener advokat Sigurd Klomsæt, som forsvarer «seksåringen».

– Følgene av deres svikt og svik har vært katastrofale – likeså av domstoler som ga medhold i at min klient ble påtvunget plassering i fosterhjem.

Begge de to eldste guttene havnet i fosterhjem etter saken. Den yngste gutten har ikke ønsket å uttale seg til media etter hendelsen.

VG har vært i kontakt med forsvareren til den yngste av guttene, Tore Angen, som etter samråd med sin klient ikke ønsker å kommentere saken.

– Ikke mulig å få ytterligere svar

I den nye avgjørelsen fremkommer det at statsadvokaten er enig i at det opprinnelige politiarbeidet var mangelfullt:

– Etter vårt syn ble etterforskningen i 1994 avsluttet uten tilstrekkelig ferdigstillelse av påbegynte

etterforskningsskritt, står det i pressemeldingen til Trøndelag statsadvokatembeter.

Dette gjelder særlig særlig sikring og analyse av beslag politiet hadde foretatt.

– Avslutningsvis kan vi ikke se at det i dag er mulig å få ytterligere svar på spørsmål som måtte stå ubesvart, konkluderer de.

Avhørte nye vitner

Trøndelag politidistrikt, som igjen fikk ansvar for saken, har gjennomført tekniske undersøkelser og innhentet ny sakkyndig vurdering basert på obduksjonsrapporten fra 1994.

Politiet har vært i kontakt med rundt 40 vitner, blant dem flere vitner som ikke har vært involvert i saken tidligere, ifølge NTB.

Hvorvidt det kan finnes andre gjerningspersoner var blant hypotesene politiet har jobbet ut fra. Under de opprinnelige avhørene av guttene fortalte både seksåringen og femåringen om tre ungdommer som de hevdet hadde vært slemme mot venninnen, ifølge NRK.

– Grove, åpenbare justisfeil

Politiavhørene av guttene i 1994 har blant annet fått kritikk fra politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Rachlew, som skrev en rapport som bidro til å få saken gjenåpnet.

– Så grove, åpenbare justisfeil som i Silje-saken, ville ikke kunnet skje i dag. Det er jeg overbevist om. Vi har en helt annen opplæring i avhørsmetodikk, det er regler og systemer, og lydopptak og videoopptak, sa Rachlew til VG da.

