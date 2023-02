SAGT OPP: 14 av 24 sykepleiere ved en avdeling på Oslo universitetssykehus har sagt opp sine stillinger.

Intensivsykepleiere ved OUS-avdeling har sagt opp i protest

14 av 24 intensivsykepleiere ved en avdeling på Oslo universitetssykehus sagt opp i protest.

Oppsigelsene skjer på thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål der det gjøres operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer.

– Ullevål-avdelingen har vært kjent for å ha et godt fagmiljø, men nå rakner det, sier konserntillitsvalgt Rolf-Andre Oxholm fra Norsk Sykepleierforbund i Helse Sør-Øst til VG.

– Det hagler inn med oppsigelser, og det som virkelig er dramatisk nå er at det kun er fem sykepleiere igjen til å drifte avdelingen, sier han til TV2 som først omtalte saken.

Ettertraktet kompetanse

De første 14 sa opp i løpet av en uke for kort tid siden. I løpet av de siste dagene har Oxholm fått informasjon om at ytterligere fem skal si opp. Oxholm sier at intensivkapasiteten ved avdelingen er en viktig del av beredskapen ved Ullevål.

– Dette er ekstremt ettertraktede folk som har fått nye jobber alle sammen slik jeg har forstått, sier Oxholm.

Fra 1. mai vil det i praksis ikke være mulig å drifte avdelingen med fem intensivsykepleiere, mener han.

– Kanskje de kan drifte én seng, så det er egentlig ingen avdeling igjen. Kirurger får ikke levert pasienter de har operert dersom det ikke er sykepleiere som kan ta vare på dem, sier han.

HAR ADVART: Konserntillitsvalgt Rolf Andre Oxholm i Helse Sør-Øst.

– Det er trist

Klinikklederen ved hjerte-, lunge og karklinikken, Bjørn Bendz, skriver i en e-post til VG at OUS arbeider med å lage ett hjerte- og lungekirurgisk senter hvor kompetansen skal samles, som etter planen skal iverksettes i løpet av 2025.

– Dette gjør vi fordi antall åpne hjerteoperasjoner er lavere enn tidligere, men inngrepene i seg selv er mer komplekse og de utføres hos pasienter med flere andre sykdommer enn bare hjertesykdom. Derfor har OUS et behov for en langt større grad av samordning av de to driftsstedene på Rikshospitalet og Ullevål, skriver Bendz.

Han sier et viktig mål med dette er å ivareta regionsfunksjonene i Helse Sør-Øst, men også landsfunksjonene innen transplantasjon og barnehjertekirurgi.

– Vi synes det er trist at folk sier opp, men endringen med å skape ett senter har ingenting med budsjettet for 2023 å gjøre, fortsetter klinikklederen.

VG har prøvd å stille spørsmål til sykehusledelsen om sykepleiernes oppsigelsestid og konsekvensene av oppsigelsene på kort og lang sikt.

– Vi har advart

Ifølge Oxholm er bakgrunnen for oppsigelsene uenigheter i forhold til pågående nedskjæringer ved sykehuset.

Uenighetene handler om en ny turnus med hyppigere helgevakter og at avdelingen skal sommerstenges og de ansatte flyttes til en tilsvarende avdeling på Rikshospitalet i denne perioden på grunn av innsparinger, ifølge Oxholm.

– Dette har vært på blokken i flere år som et mulig tiltak, men de ansatte har sagt at de ikke er interessert. Det handler blant annet om verdsetting av kompetanse. Vi har advart om at dersom dette ble innført uten god involvering av de ansatte, ville det komme oppsigelser, sier han.

Å rekruttere nye sykepleiere med denne kompetansen beskriver han som svært vanskelig.

– Det er utrolig krevende å få ansatte i det hele tatt med den kompetansen. Dersom man ansetter en sykepleier uten videreutdanning tar det minst et halvt år før den kan ha en intensivseng alene, forklarer han.

Flere stortingspolitikere reagerer

Flere stortingspolitikere ber nå helseminister Ingvild Kjerkol ta grep etter nyheten om oppsigelsene.

– Dette er kritisk, sier Olaug Bollestad (Krf), som ber helseministeren komme på banen og «rydde opp».

Seher Aydar (Rødt) kaller det en «varslet krise» og mener prioritet nummer én må være å ta vare på folkene man allerede har fremfor å drive rovdrift med dårligere arbeidsvilkår.

– Vi kan ikke akseptere at Norges største akuttmedisinske fagmiljø rakner i sømmene på grunn av dårlig sykehusledelse, sier helsepolitisk talsperson Alfred Bjørlo i Venstre.

Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud (Frp) kaller saken «trist» for både ansatte og pasienter.

– Fagfolk i helsesektoren er en mangelvare i Norge, og vi må ta vare på alle dyktige folk vi har. Det er synd man skal spare seg til fant i helsebudsjettene, slik at det går på bekostning av viktig kompetanse.