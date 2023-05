PÅ LANDSMØTE: MDG-Nestleder Lan Marie Berg.

MDG-Berg vil doble sosialhjelpen: − Må slutte å stille meningsløse krav

FORNEBU (VG) MDG-nestleder Lan Marie Berg mener Nav bør slutte å kontrollere hva folk bruker pengene og tiden sin på. Hun vil gi alle rett på en garantert minsteinntekt.

– Arbeidslinja har blitt fullstendig feilslått. Man får veldig lite utbetalt på sosialhjelp i dag, langt under det som er mulig å leve for. Og man blir avkortet avkortet Utbetalingen blir reduserthvis man kommer seg ut i jobb og tjener litt mer penger, sier Berg.

Det har nylig vært strid om den såkalte arbeidslinja – ideen om at det skal lønne seg å jobbe, og hvor høye trygdeytelsene skal være.

Aps landsmøte gikk forrige helg inn for å øke de laveste trygdene, men det er ikke nok, sier Berg, som lørdag er på MDGs landsmøte på Fornebu.

Hun sier MDG vil:

Bytte ut sosialhjelp med en «garantert minste grunninntekt», som de vil øke til 11 700 kr i måneden – som er det SIFO SIFO Forbruksforskningsinstituttet anslår at en enslig person trenger for å dekke nødvendige utgifter. De vil også fjerne aktivitetsplikten.

Støtten skal ikke avkortes mot bostøtte, barnetrygd, strømstøtte eller andre hjelpestønader. Du skal kunne tjene opp til 23.000 kr i måneden (EUs fattigdomsgrense) før støtten gradvis blir avkortet.

Før sommeren vil de foreslå å be regjeringen instruere Nav om å fjerne aktivitetsplikten på sosialhjelp.

– Veldig inngripende

Berg mener de som mottar sosialhjelp i dag blir satt til å gjøre « fyll-oppgaver» for å få hjelpen de trenger.

– Man skal ikke måtte sitte hos NAV og vise frem kvitteringer på hvilken type tannkrem man velger å kjøpe på butikken for å få hjelp. Og vi må slutte å stille meningsløse krav om å møte opp på aktiviteter som ikke bidrar til at folk når målene de ønsker.

NY REFORM: Berg sier MDG vil ha en ny reform av Nav.

Aktiviteter som CV-kurs bør heller være basert på frivillighet, sier hun.

– For noen er det CV-kurs som trengs, for andre er det andre tilbud fra NAV. Mange vet selv hva de trenger for å komme seg ut i jobb, de trenger bare pusterom og støtte for å få det til. NAV-ansatte må få bruke tiden på det de er best til, å hjelpe folk, heller enn å kontrollere og straffe.

Hun sammenligner det med å levere skattekort eller søke lån fra Lånekassen.

– Man har jo noen kontrollmekanismer, men utgangspunktet er ikke at folk har lyst til å prøve å lure systemet.

– Burde det være like enkelt å søke sosialhjelp som å levere skattekort?

– Det burde i alle fall være enklere enn det er i dag. Jeg tror mange føler på at det er veldig inngripende å bli kontrollert ned til veldig små utgifter for å kunne bevise at man er verdig å hjelpe.

PRØVD UT: Skien har hatt et prøveprosjekt der de har gitt mer penger og stilt færre krav til sosialhjelpsmottagere. Prosjektet er under evaluering.

Prøveprosjekt

Berg sier det som må til er en gradvis opptrapping av ordningene - og en Nav-reform.

Hun viser til Skien, som har testet ut en pilotprosjekt alternativ sosialhjelp etter forslag fra MDG. De som har deltatt i prosjektet får høyere månedlig utbetaling – på 16.000 kroner – og de har mulighet til å jobbe ved siden av uten å få nedjustert utbetalingene

– Vi har jo et sterkt ønske om at denne ordningen skal få fortsette og helst utvides, sier Mona Nicolaysen i Skien MDG.