Storbrann i fornøyelsespark i Tyskland: − Sprang det vi kunne

25.000 personer er evakuert etter brannen i Europa-Park. Blant dem som sprang ut før evakueringen startet, var en norsk familie.

Kortversjonen Like før klokken 17 brøt det ut brann i en av Europas største fornøyelsesparker, Europa-Park i den tyske byen Rust.

Skadeomfanget er ukjent. Det er også brannårsaken.

Rundt 25.000 personer skal ha måttet evakuere parken, ifølge den tyske avisen Bild. En norsk familie løp ut da de oppdaget røyken.

I 2018 måtte også tusenvis evakuere da det brøt ut brann i den norske delen av den populære parken Vis mer

Saken oppdateres.

Den norske familien Høydahl fra Drammen var i fornøyelsesparken Europa-Park i byen Rust i Tyskland da det smalt like før klokken 17.

– Vi var rett ved eksplosjonen, og sprang det vi kunne til bilen, forteller mamma Hilde Høydahl.

Tysk politi skriver at det ble meldt om brannen rundt klokken 16.40. Hva som har skjedd, er foreløpig uklart. Det er også uklart om noen er skadet, utover at tre brannmenn har fått i seg røyk i forbindelse med slokking, ifølge den tyske avisen Bild.

Høydahl synes det er vanskelig å anslå om det var snakk om 20 eller 100 meter unna dem, men forteller at de befant seg i Portugal-delen av fornøyelsesparken, mens det så ut til at brannen oppsto på naboområdet, den spanske delen av parken.

– Det vi hørte, var det vi oppfattet som en eksplosjon, etterfulgt av to smell, og så så vi den svarte røyken. Fordi vi ikke ante hva dette var, kom vi oss ut, forklarer hun.

PÅ SOMMERFERIE: Pappa Jan, mamma Hilde, Levi (9) og Adelia (11) var i Europa-Park da det smalt, men kom seg trygt ut.

Fordi de ikke er kjent i parken, brukte de rundt 20 minutter ut, anslår hun.

– Ingen vakter kunne svare oss på hva som skjedde, og i løpet av den tiden ble det heller ikke sagt noe om evakuering, forteller hun.

Parken er blant Europas mest populære fornøyelsesparker og 25.000 mennesker er nå evakuert ut, ifølge den tyske avisen Bild.

Familien er nå tilbake i ferieleiligheten de leier – og sett bort fra den brå avslutningen, har de hatt det bra i den store parken:

– Vi kom klokken 10 og skulle bare være en time til. Det har vært fint vær og en nydelig dag i parken, sier hun.

Familiens plan er i utgangspunktet også å besøke parken tirsdag.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Brannen er under kontroll

I en pressemelding klokken 18.08 skriver de at et stort antall nødetater er på stedet og at brannen foreløpig er under kontroll.

Bilder på sosiale medier viser tykk, sort røyk stige opp fra fornøyelsesparken.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Politiet ber folk følge instruksjonene fra nødetatene på stedet.

Det er ikke første gang det brenner i fornøyelsesparken. I 2018 måtte også tusenvis evakuere da det brøt ut brann i den norske delen av den populære parken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post