Departementet: Trettebergstuens venner mister verv

Kultur- og likestillingsdepartementet bekrefter at styreoppnevnelsene der statsråden var inhabil ikke er gyldige vedtak.

Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg fredag som statsråd, etter at hun utnevnte to to av sine beste venner til verv.

– Jeg er flau, lei meg og skammer meg over å ha satt meg selv i denne situasjonen, sa hun fra talerstolen.

At Trettebergstuen var inhabil i disse to sakene, betyr at vedtakene var ugyldige, ifølge departementet:

-- En avgjørelse om å oppnevne en person til et styre der statsråden er inhabil, vil ikke være et gyldig vedtak etter forvaltningsloven, skriver departementsråd Kristin Berge i Kultur- og likestillingsdepartementet i en e-post til VG.

Det betyr i praksis at de mister sine verv, bekrefter departementet til VG.

Dette er de to vervene det er snakk om:

Bård Nylund ble oppnevnt som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023. Honoraret for dette er 90 000,- per år utbetalt i to rater, i juni og desember, ifølge departementets tidslinje over saken.

Renate Larsen ble oppnevnt til til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023. Honoraret er kr 86 300,- per år utbetalt i to rater, i juni og desember, ifølge tidslinjen.

Bård Nylund satt også tidligere som medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget, og ble spilt inn til verv som medlem av mannsutvalget sommeren 2022.

