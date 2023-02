PÅ STEDET: Krimteknikere på Sandsli.

Død person funnet i telt i Bergen

Politiet har iverksatt etterforskning, men mener det foreløpig ikke tyder på at avdøde ble utsatt for en kriminell handling.

Politiet fikk meldingen om funnet klokken 10.45 søndag. Avdøde ble funnet i et telt i et skogholt på Sandsli i Bergen og bar preg av å ha ligget lenge.

– Funnet ble gjort av turgåere, skriver operasjonsleder Dan Erik Johannessen i en pressemelding.







Politiet og kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet.

– Det er per nå ingen holdepunkter for at dødsfallet stammer fra en kriminell handling, men politiet har iverksatt en etterforskning, opplyser Johannessen.

Den avdøde er ikke identifisert og pårørende er dermed ikke varslet.