Strømselskap tar seg mer betalt

Flere strømselskap jekker opp prisene. Motkraft øker fastbeløpet med 53 prosent og dobler påslaget. Også LOS og Glitre Energi Strøm øker prisene.

Og Gudbrandsdal Energi innfører fastbeløp for alle nye kunder.

Det er tøffere tider for strømselskapene og som VG skrev lørdag håper deres egen organisasjon, Fornybar Norge, at rundt halvparten av landets rundt 90 strømleverandører har forsvunnet innen få år.

– Mange sliter veldig

– Strømselskapenes kostnader har gått kraftig opp og mange sliter veldig nå. Vi skal ikke se bort fra at det blir færre strømselskaper i fremtiden, men vi har tenkt å være her lenge og håper å styrke vår posisjon i denne kampen, sier Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i LOS og Glitre Energi Strøm.

TOPPSJEF: Jan Vidar Thoresen er administrerende direktør i både LOS og Glitre Energi Strøm. Agder Energi og Glitre Energi fusjonerte nylig til Å Energi.

– Når du som kunde får fakturaene i snitt halvannen måned etter at vi kjøpte strømmen på Nord Pool betyr det at vi er bank for deg. Og når strømprisen går fra 30–40 øre/kWh til fem-seks kroner/kWh blir det veldig dyrt å være bank, sier han til VG.

Dermed skyter finanskostnadene i været.

– Å drive strømselskap er blitt mye dyrere enn det var for noen år siden, sier Thoresen. LOS og Glitre Energi Strøm vurderer i løpet av noen måneder å justere påslaget på en standard spotavtale til 6,9 øre/kWh mens fastavgiften skal opp til 49 kroner.

I dag har noen av deres kunder en månedsavgift på spotavtalen på 19 kroner, andre har 39 og atter andre 49.

– Dette synkroniserer vi nå. Bortsett fra særavtaler med Coop og Huseierne er vi på en reise mot 6,9 øre i påslag og 49 kroner i måneden, sier Thoresen.

I snitt vil gjennomsnittskunden i disse selskapene betale 320 kroner mer i året i påslag. Hvis månedsavgiften øker med 20 kroner blir det ytterligere 240, til sammen 560 kroner.

IKKE GRATIS: Det er ikke bare forbrukerne som har merket vinterens rekordhøye priser.

Men det er fortsatt selve strømprisen, som i vinter har vært rekordhøy, som slår hardest ut på fakturaen.

Ønsker du smart elbillading, som er en ny tjeneste i selskapene Thoresen er sjef for, koster det 29 kroner ekstra i måneden.

Prishopp hos Motkraft

Som E24 tidligere har meldt ser studievennene på NTNU som etablerte strømselskapet Motkraft seg nå nødt til å øke prisene kraftig fra 1. april.

– Verden endrer seg og vi er fortsatt blant de rimeligste. Dette er bare justering for at vi ikke skal tape penger på kundene vi våre, sier daglig leder Bjørn Spieler til VG.

I fjor endte selskapet, som sier det har en «non-profit» forretningsmodell, med et totalt resultat på minus 17 millioner kroner.

Men «justeringen» er av det kraftigere slaget. Påslaget dobles til to øre samtidig som månedsavgiften går opp 53 prosent til 29 kroner.

– Men vi er fortsatt blant de rimeligste i markedet, sier Spieler, som har 33 000 kunder og legger til at prisøkningen utgjør 21 kroner per måned for en gjennomsnittlig Motkraft-kunde med et forbruk på 13 000 kWt.

I mai i fjor ga Forbrukertilsynet tre strømselskaper store gebyrer som straff for å ha brukt «udokumenterte billigst-påstander» i markedsføringen.

Ett av selskapene var Motkraft, som fikk servert et saftig gebyr på 400.000 kroner. I Markedsrådet ble boten redusert til 100 000 kroner.

– Nå skal vi jobbe videre med samfunnsoppdraget vårt, sier Spieler som mener det er å holde prisen absolutt lavest mulig.

GE dropper abonnement

Motkraft er ikke alene om å øke prisen. Det gjør også Gudbrandsdal Energi (GE) som i februar varslet at de ville ta betalt for informasjon som inntil da var gratis.

Selskapet går nå bort fra den varslede abonnementsløsningen som skulle koste 30 kroner måneden for tilgang til strømsparefunksjoner i en app, men innfører en fast månedspris for alle nye kunder på 39 kroner.

Nye kunder med Standard timespot GE, som er den eneste avtalen selskapet selger i dag, må dermed betale 468 kroner i året i tillegg til et påslag på 3 øre kWh.

Kunder på gammel avtale, som bare het Spotpris og ikke selges lenger, betaler ingen månedsavgift.

Men VG har sett SMSer som viser at noen kunder som har hatt månedsavgift tidligere har fått denne økt fra 9 til 39 kroner samtidig som deres påslag senkes fra 4,9 øre til 3,0.

– Høye strømpriser og høyere rente over tid har medført betydelig økte kostnader for å levere strøm. Av den grunn justeres prisen på din strømavtale, skrev GE i en SMS til disse kundene.

GE er en del av Elmera-konsernet som også eier Fjordkraft.

I desember økte Fjordkraft månedsavgiften med 10 kroner til 49. NorgesEnergi tar også 49 kroner samt null i påslag mens Ustekveikja ligger på 59 kroner i måneden og 5,25 øre i påslag.

– Fastbeløpet på 49 kroner måneden er garantert i 12 måneder, det er også null øre i påslag, sier Geir Arne Gundersen, markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, som eies av Fortum. Noen eldre spotprisavtaler, som ikke lenger er i salg, har påslag per kilowattime men lavere fastbeløp.

De som har den valgfrie tilleggstjenesten «100 fornybar», hvor man kjøper opprinnelsesgarantier, får nå et påslag på fem øre samtidig som deres månedsavgift senkes en tier til 49 kroner.

Tibber opplyser på sine nettsider at de har en månedsavgift på 39 kroner samt et påslag på maks 1 øre per kwt

Vibb, som er et datterselskap av nyfusjonerte Å Energi, har hverken månedsavgift eller påslag. Men mange kunder velger å betale 39 kroner måneden for digitale tjenester som blant annet gir smartlading av bilen.

– Hvor lenge garanterer dere null i påslag og null i månedsavgift?

– I 36 måneder. Dette er en ren strømavtale, sier Erik Berg Solheim, daglig leder i Vibb, til VG. Han har 50 000 kunder i dag og håper å doble dette i løpet av 2024.

– Vi ønsker å tjene penger på de digitale tjenestene vi tilbyr kundene. Vi må tjene penger vi også for å overleve, sier han.

Solheim tror mange strømselskaper i dag har for lav inntjening per kunde og at de derfor må ha flere kunder for å få det til å gå rundt.

** Schibsted er deleier i Tibber. VG er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i VG eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.