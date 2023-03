DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) etterlot seg to døtre. Begge skal forklare seg i tingretten mandag.

Tiltalte for Frogner-drapet sa unnskyld: − Håper vi kan forsones

OSLO TINGHUS (VG) Mannen som er tiltalt for Frogner-drapet, startet sin frie forklaring med å be om unnskyldning.

Saken oppdateres.

Mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (50) på åpen gate på Frogner i Oslo for snart to år siden, erkjenner straffskyld for drapet.

Sørebø ble skutt ni ganger mens hun satt i bilen sin på Frogner i Oslo.I forkant av drapet hadde Sørebø og gjerningsmannen vært uenige om mannen skyldte Sørebø et større pengebeløp.

Nettopp denne forhistorien er noe av det aktor i saken har vært opptatt av.

Ba om unnskyldning

Tirsdag i retten er satt av til mannen som er tiltalt for drapet skal gi sin forklaring på det som skjedde.

Han startet med å be om unnskyldning til de etterlatte:

– Jeg håper vi kan forsones en gang i fremtiden, sier han.

Han forteller videre om sin oppvekst, der han vokste opp på Stovner, var lærling og fikk en deltidsjobb på en bensinstasjon.

– Etter at jeg giftet meg levde jeg et ganske A4 liv, forklarer mannen.

Han bodde i et hus han pusset opp og flyttet senere til Bærum, forklarer han.

Forteller om kontakt med ekteparet

Det var som foreldre til barn på samme skole den tiltalte mannen ble kjent med Fevziye Kaya Sørebø og hennes ektemann, forklarer han i retten. Det naturlige samtaletema ble oppussing og byggeprosjekter, forklarer han:

– Det startet veldig forsiktig med at han hadde noen spørsmål fordi han var nysgjerrig i forbindelse med sitt eget prosjekt, og jeg svarte så godt jeg kunne. Så ble det mer kontakt fra hans side, fordi han lurte på ting og ønsket å vite hvordan jeg hadde gjort ting og gått frem, forklarer tiltalte.

Så ballet det på seg.

– Denne vennetjenesten utviklet seg mer med et tidspress, med forespørsler om «hva gjør vi nå» og «hvordan gjør vi det nå?», forteller han fra vitneboksen.

På et tidspunkt i 2016 ble tiltalte formelt engasjert av ekteparet gjennom en avtale de gjør.

– Alt fungerer greit helt til vi nærmer oss slutten av byggeprosjektet i Kristinelundveien.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger