LØP! Rosa Wiesinger (64) spurter i striregnet fra hotellinngangen til turistbussen som skal ta henne til Oslo fra Lillehammer.

Turister i ekstremværet: − Vilt og vakkert!

LILLEHAMMER (VG) Turistene fra Østerrike er glad for at de visste at været i Norden «alltid er vått og kaldt».

Ekstremværet herjer i Innlandet, men bussene til turistmagneten Lillehammer går som planlagt.

Mens uværet Hans har sørget for bøttevis av regn, vind, og breddfulle vassdrag rundt OL-byen, har turistbussene rullet inn med våte turister.

– Alle vet at i Norden er det alltid kaldt og vått! Naturen her er helt vill – og fantastisk, smiler en optimistisk Rosa Wiesinger (64) fra Østerrike fra en sammensnurpet regnhette.

Hun er glad for at Norges rykte som en slags anti-Syden-destinasjon gjorde at hun og ektemannen pakket koffertene fulle av varme, regntette klær.

BLØT: Nå skal Josef Wiesinger (65) hjem til Wien og tørke klær.

Nødvarsel i turistbussen

Mandag ettermiddag fikk flere av de østerrikske turistene nødvarsler på mobilene sine mens de var i bussen, forteller Rosas ektemann Josef Wiesinger (65) til VG.

Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elisabeth Aarsæther, har sagt til NRK at ett av formålene med nødvarslene, er å nå turister som kanskje ikke er oppdatert på værsituasjonen i Norge.

– Vi ble ganske overrasket da det pep fra flere mobiler samtidig. Turguiden vår var heldigvis rask med å forklare hva det handlet om, så vi ble betrygget, forteller Josef Wiesinger (65) til VG.

Mandag møtte VG et italiensk ektepar i Ringebu som kjørte campingbil med en syv måneder gammel baby. De var ukjent med ekstremværvarselet, og alt regnet kom bardust på dem.

De hadde ikke mottatt nødvarsel og oppdaget til sin forskrekkelse at de hadde lagt opp til en kjørerute som er frarådet mens ekstremværet herjer.

TYNNKLEDD: Leder Mölle (75) tok sjansen på at hun kunne kle seg i vanlige klær til bussturen tirsdag formiddag. Etappen til bussen hadde hun ikke tenkt på.

«Annerledes» vær enn hjemme

Bussen som tirsdag formiddag forlater et regntungt Lillehammer med 26 østerrikere, gikk fra Oslo den 31. juli.

Dette er første Norge-tur for Wien-kvinnen Leder Mölle (75). Hun er strålende fornøyd med en uke med «annerledes» vær.

– Hjemme er det altfor varmt. Dessuten var det solgløtt da vi var på Prekestolen, så da spiller resten ingen rolle! smiler hun, og løper gjennom regnet til bussen.

Nå ser Mölle og ekteparet Wiesinger frem til å henge regntøyet til tørk hjemme i Wien, og huske Norge for alt det fine det tross alt bød på, sier de.

– Vi skrellet av oss regntøyet og passet på å ta bilder bare i T-skjorte innimellom regnskurene. Så på bildene kommer det til å se ut som vi har hatt en kjempetur! ler de.