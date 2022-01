BURSDAGSPILS: Ludvig Brunstad feirer 26-årsdagen på bar med Maria Syrtveit.

Feirer bursdag med åpne ølkraner: − Utrolig deilig

OSLO (VG) Etter bare ett døgns forvarsel har serveringsbransjen kastet seg rundt for å gjøre klart til alkoholservering igjen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er utrolig deilig. Det er helt nydelig.

Slik beskriver Ludvig Brunstad og Maria Syrtveit smaken av årets første fatøl på bar i 2022.

Gjenåpningen av ølkranene i Norge sammenfaller nemlig med Brunstads 26-årsdag, som han har valgt tilbringe delvis på Håndslag bar ved Youngstorget i Oslo.

– Jeg trodde egentlig at skjenkestoppen skulle vare til og med lørdag. Sånt sett var det perfekt å våkne til at ølserveringen var åpen igjen, sier Brunstad til VG.

Selv om det fremdeles er krav om bordservering og avstand mellom gjestene, er daglig leder i Håndslag bar, Camilla Mauritzen, likevel glad for å kunne åpne baren igjen.

– Det er mange som drøyer åpningen litt, det var jo litt kort varsel. Vi har heldigvis et godt nok varelager, sier hun.

TIDLIG UTE: Daglig leder Camilla Mauritzen og de andre ansatte på Håndslag bar mobiliserte seg slik at de kjapt kunne åpne igjen etter skjenkeforbudet var over.

– Da vi fikk nyheten var jeg fremdeles inne i en slags januar-blues. Det tok litt tid før det slo meg, men fikk jeg en skikkelig godfølelse. Det er noe alle trenger nå i midten av januar når det er kaldt og mørkt.

Da den smittsomme omikron varianten begynte å spre seg i Norge før jul, delvis på grunn av et mye omtalt julebord, besluttet nemlig regjeringen blant annet å innføre nasjonalt skjenkestopp 13. desember.

Sist ølkranene stengte i hovedstaden, åpnet de ikke før et halvt år senere. Gleden var dermed stor i serveringsbransjen da regjeringen kunngjorde at det ville bli tillatt å servere alkohol frem til klokken 23 fra og med fredag.

– Stor belastning

Inne på Youngs er det meste av gulvplassen dekket over av nylakkerte bord. I løpet av den siste måneden har de ansatte nemlig brukt tiden på å pusse opp og rokere om på møblene i lokalet.

Karl-Henning Svendsen er administrerende direktør i NoHo, som blant annet drifter Youngs, Elsker, og flere andre kjente utesteder i Oslo.

I desember fryktet han at de måtte permittere opptil 450 ansatte på grunn av tiltakene, noe de heldigvis slapp denne runden.

– Vi hadde ikke samvittighet til å sende folk hjem med permitteringsvarsel rett før jul. Vi har hatt alle i jobb, forteller han.

Karl-Henning Svendsen, administrerende direktør i NoHo, tror ikke utelivsbransjen i Norge tåler en ny runde med nedstengning.

– Økonomisk sett har det vært en stor belastning. Regjeringen har snakket om kompensasjonsordningen, men ingen har fått det enda. Den har glimtet med sitt fravær.

– Tåler dere en ny runde med nedstengning?

– Kommer det en ny variant nå, blir det dødsstøtet for veldig mange. Vi klarer ikke å ta dugnaden for et helt samfunn.

PRØVETAPPING: Ølkranene på Youngs er ikke blitt brukt på en stund. Bartender Joskar tar derfor en prøverunde før de første gjestene kommer.

Svendsen har likevel litt grunn til å være optimistisk. Den første åpningsdagen er Youngs er youngs allerede fullbooket fra klokken 16 og utover kvelden, ifølge direktøren.

– Vi går mot lysere tider. Det er litt tidlig å si i januar, men plutselig er det sommer igjen. Nå håper jeg snart at vi kan bli ferdige med dette, sier han.

– Du blir fort rusten

Utenfor Parkteatret Scene er nestleder Kjell Andre Nilsen opptatt med å spyle de siste snørestene fra asfalten. Ettersom skjenkeåpningen kom med kort forvarsel, har teateret bestemt seg for å drøye gjenåpningen til lørdag.

– Den hastegreia har vi prøvd oss på før. Det er deilig å kunne åpne først da, sier han til VG.

– Det er ikke så lenge siden vi stengte denne gangen, men du blir fort rusten, legger han til.

Nilsen forteller at de ble nødt til å permittere de fleste av de ansatte som jobbet i baren på teateret. Han er ikke sikker på om alle kommer tilbake.

– Det er en bransje med mange deltidsansatte, og noen av dem finner seg andre ting å gjøre. For dem som kommer tilbake blir det litt som å finne opp kruttet på nytt.

– Jeg er også litt spent på hvor mange varer vi kommer til å få inn. Forhåpentligvis kommer gjestene til å ha forståelse for at vi ikke har akkurat de vinene de har lyst på, sier nestlederen.