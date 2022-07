FALSKE KONTOER: Flere har

Elon Musk trekker seg fra Twitter-oppkjøpet

Etter mye frem og tilbake er det klart: avtalen verdt 44 milliarder dollar går i vasken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Elon Musks advokater sendte fredag inn et dokument til amerikanske finanstilsynet SEC, der de gjør det tydelig at oppkjøpet ikke kommer til å gjennomføres.

Det var i april i år, at det ble kjent at gründeren skulle kjøpe Twitter for 44 milliarder dollar. Oppkjøpet skapte sterke reaksjoner, blant annet fra EU som var bekymret for at Musks planer kunne gjøre at Twitter bryter EUs regelverk.

En av grunnene til oppkjøpet, var blant annet at Musk ønsket full ytringsfrihet på det sosiale mediet, ifølge ham selv.

Påstander om falske kontoer

13. mai bekrefter mangemilliardæren - på Twitter - at oppkjøpet var satt på pause, ettersom han mente selskapet ikke hadde gitt ham tilstrekkelig informasjon om hvor mange av nettstedets brukere som var såkalte bot-er.

Twitter har på sin side anslått at falske kontoer representerer under fem prosent av de inntekstgivende brukerne sine.

Det er denne mangelen på informasjon om bot-er som gjør at Musk nå ønsker å terminere avtalen, kommer det frem i brevet sendt fra hans advokater til det amerikanske finanstilsynet:

– Twitter har fremdeles ikke lykkes i å gi mye av informasjonen, til tross for gjentatte forespørsler fra Musk, heter det i dokumentet som ble levert fredag.

Det er tidligere meldt at Musk og Twitter hadde en klausul om å bryte avtalen mot én milliard dollar, snaue ti milliarder kroner.

Det er imidlertid ikke sikkert at dette alene vil være nok til å forsegle bruddet - amerikanske CNBC meldte forrige måned at partene kan ende i retten om de ikke finner at forutsetningene i klausulen er møtt.