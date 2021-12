LYSAKER BRYGGE: Her skjedde dramaet torsdag kveld. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Reddet fra drukningsdøden i Oslo: − Var dette et «tøffe seg»-stunt, fungerte det særs dårlig

– Isbading krever erfaring og rutine, ikke dumdristighet, melder Oslo brann- og redningsetat etter at de torsdag kveld reddet en person opp av vannet ved Lysaker brygge i Oslo.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Det ble en spesiell start på kveldsvakten til alarmoperatør Per Espen ved 110-sentralen, melder Oslo brann- og redningsetat på Facebook torsdag kveld.

«På vei inn døren ble han møtt av sin vaktkommandør med et radiosamband og et helsepledd, med beskjed om å løpe ned på Lysaker brygge. Like før hadde 110-sentralen mottatt en nødsamtale fra en forbipasserende som hadde sett en person hoppe i vannet, men som ikke kom seg opp igjen.»

Ifølge brannvesenet hadde personen som hadde hoppet uti, klart å klamre seg til et stigetrinn uten muskelkraft til å heve seg opp fra vannet.

Slet med å få tak i personen

– Stigene langs brygga er for det meste korte, ment for båtfolk, ikke for bading, og i alle fall ikke på denne årstiden, skriver de i innlegget.

Vaktkommandøren i brannvesenet vet at Per Espen har mange år bak seg som brannkonstabel i Ålesund, og at han således kan bidra med sin operative erfaring, skriver de videre.

Raskt nede på brygga ser Per Espen at det allerede er kommet en ambulanse med to personer på stedet. De får hevet ut en livbøye, men sliter med å få personen til å ta tak i bøya.

– Kulden har gjort sitt på personen, som klamrer seg fast i stigetrinnet uten særlig respons. Det haster! Ambulansepersonellet kommuniserer i en tydelig og direkte form til personen i vannet. Alt skjer på engelsk. Til slutt lytter han og får livbøyen rundt seg.

– Et liv ble reddet

En person som bor langs brygga skal også ha også kommet ned fra sin leilighet. Med muskelkraft fra fire personer får de omsider trukket den blåfrosne personen opp fra vannet.

– Det er liten tvil om at et liv ble reddet på bryggekanten i kveld, skriver Oslo brann- og redningsetat.

Til slutt kommer Oslo brann- og redningsetat med et hjertesukk: Hva kan vi så lære av denne hendelsen?

– Personen som hoppet uti vannet hadde følge av flere jenter. Var dette et «tøffe seg»-stunt, fungerte det særs dårlig. Isbading krever erfaring og rutine, ikke dumdristighet, skriver de på Facebook.

De retter en stor takk til personen som raskt varslet, og til vedkommende som bidro med muskelkraft slik at personen ble reddet opp fra vannet.

– Takk også til to bestemte damer som viste hvor dyktige og profesjonelle kolleger vi har i ambulansetjenesten. Hva gjelder Per Espen, sitter han nå og venter på den neste nødtelefonen som måtte komme gjennom kvelden og natten, i tjeneste for å redde liv!

VG har torsdag kveld vært i kontakt med Oslo brann- og redningsetat. De sier de ikke har noe mer å tilføye enn det som står i sosiale medier.