SKJENKESTOPP: Mange unge arbeidstakere rammes av nasjonal skjenkestopp fordi de jobber i serviceyrker.

Unge med lav lønn hardest rammet under pandemien

En ny rapport viser at unge i arbeidslivet ble hardest rammet av smitteverntiltakene. Seniorrådgiver sier at det samme kan skje igjen.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå har sett på konsekvensene av smitteverntiltakene som ble innført i mars 2020. Der kommer det frem at unge ble hardest rammet under nedstengningen i det første pandemiåret.

Kan bli hardt rammet igjen

Det var de unge aldersgruppene som ble permittert mest og som mistet jobben, viser rapporten.

– Det som er verdt å merke seg da er at vi står der igjen, , sier seniorrådgiver i SSB, Håkon Grini, til VG.

Seniorrådgiver i SSB Håkon Grini.

Mange av personene som hadde jobber i næringene hvor flest ble permittert var ofte i jobber som krevde mindre utdanning, og det var mange unge som hadde disse jobbene.

Grini sier at samme tendens kan følge etter de nye tiltakene som kom i desember.

les også Frykter for unges mentale helse

– Smitteverntiltakene fra mars 2020 gikk ut over de delene av arbeidsmarkedet der fysisk kontakt mellom mennesker er viktig. De samme næringene vil påvirkes av tiltakene som ble innført for å begrense sosial kontakt nå i desember, sier han.

Deres rapport ser kun på året 2020 og frem til mai 2021, men Grini sier at man ser en bedring i arbeidsmarkedet også etter mai 2021.

NSO: – Ikke overrasket

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, sier at de ikke er overrasket over rapporten.

IKKE OVERRASKET: Tuva Todnem Lund, leder i NSO, ønsker at studentene skal inkluderes i dagpengeordningen.

– Det er et stort behov blant unge som mister jobben å få kompensasjon for inntektsbortfallet sitt. Det viser også henvendelsene vi har fått fra enkeltstudenter, sier hun.

NSO ønsker at studentene skal inkluderes i dagpengeordningen slik at studentene får de samme rettighetene som andre arbeidstakere som mister jobben, sier hun.

Disse næringene ble hardt rammet

Fra mars til mai 2020 falt antall arbeidsforhold (jobber) med nesten 110 000.

– I samme periode i 2019 var det en vekst, en trend vi også så i 2018, men altså ikke i 2020. Jobbene som ble borte etterlot mange personer som arbeidsledige. Samtidig var det mange som kom tilbake i arbeid i løpet av sommeren og høsten, men arbeidsmarkedet var likevel betydelig endret fra årene før, skriver SSB.

Rapporten, som følger arbeidsmarkedet og lønnsutviklingen fram til mai 2021, viser at de som ble hardest rammet var næringene overnattings- og serveringsvirksomhet, transport og lagring, personlig tjenesteyting, som blant annet omfatter kultur- og fritidsaktiviteter, og forretningsmessig tjenesteyting, der blant annet vakttjenester, reisebyråvirksomhet og arbeidskrafttjenester inngår.

Særlig hardt rammet var næringen overnattings- og serveringsvirksomhet, som er næringen med lavest gjennomsnittsalder.